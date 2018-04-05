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Кемеровские депутаты Госдумы попросили сделать Тулеева спикером облсовета

Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру экс-губернатора Амана Тулеева на пост спикера областного парламента – Совета народных депутатов (облсовета). Об этом в Facebook написал один из авторов обращения – экс-секретарь Тулеева Антон Горелкин. «Я много раз говорил, что Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет. Для него работа – смысл жизни, и это правильно», – отметил депутат.

Это же обращение направлено нынешнему спикеру облсовета Алексею Синицыну, которого Горелкин называет «самым перспективным кузбасским политиком». «Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», – пишет депутат.

В самом тексте говорится, в частности, что «имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края». Всего под обращением имена восьми человек, в том числе самого Горелкина и экс-заместителя Тулеева Дмитрия Исламова.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, 1 апреля ушедший в отставку после пожара в ТК «Зимняя вишня», уже через два дня получил мандат в региональном парламенте. Выборы депутатов облсовета и досрочные выборы губернатора Кузбасса должны пройти в сентябре 2018 г.