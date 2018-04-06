Политика

Новости

Главком сухопутных войск рассказал о новинках парада победы-2018

В военном параде по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 9 мая примут несколько новинок. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По Красной площади проедут «боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищённые автомобили «Тайфун-К» с колёсной формулой 4х4», - сказал он. Также зрителям будут представлены специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль». Эта техника будет включена в состав механизированного расчёта Росгвардии, который также впервые примет участие в военном параде.

Всего в 2018 г. в пешей части парада примет участие 12 500 человек, тогда как в 2017 г. – около 10 000. Также, по словам Салюкова, в параде будет задействовано более 120 единиц техники. В прошлом году было представлено 114 образцов наземной техники. Летную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в Алабине с 28 марта. С 9 апреля к ним подключится парадный строй авиации Воздушно-космических сил. Всего в Алабине пройдет 12 тренировок. Еще три состоятся на Красной площади. Они запланированы на 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция парада состоится 6 мая.