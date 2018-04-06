Суд обязал экс-президента Бразилии явиться в тюрьму
Бразильский суд распорядился, чтобы экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу добровольно явился в полицию и начал отбывать тюремный срок по обвинению в коррупции. Если он не сделает это к пяти часам вечера по местному времени, ему будет грозить арест, пишет The Wall Street Journal. Это помешает ему принять участие в президентских выборах в октябре.
Да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы за получение взяток от строительных компаний, в том числе квартиры на побережье. Взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В четверг Верховный суд Бразилии отклонил петицию да Силвы, который просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию.
Да Силва отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов. Он считался фаворитом предстоящих выборов, но ожидается, что теперь у него практически не останется шансов на победу, пишет FT. При этом есть вероятность, что да Силва пробудет в тюрьме только часть срока, а оставшуюся проведет под домашним арестом или в какой-то другой форме.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн