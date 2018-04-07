При столкновении автобуса с грузовиком в Канаде погибли 14 хоккеистов

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Экипаж арестованного на Украине судна «Норд» отпустили на свободу

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании – судовладельца Анну Шевелеву.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) в связи с делом капитана», – сказала Шевелева.

Моряки провели на арестованном судне более 10 дней. Украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море 25 марта. На борту судна находились 10 членов экипажа, все они граждане России. Судно отконвоировали в порт Бердянска, спустя пять дней суд постановил арестовать его.

Капитан «Норда» обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Суд избрал капитану меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере $1300. Защита уже внесла залог, капитана должны отпустить 10 апреля.

На остальную команду наложили административные штрафы по статье о незаконном пересечении границы.

«Норд» вышел из Крыма в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки. Все 10 дней, пока судно стояло в порту, в его трюме пропадало несколько тонн рыбы, передают СМИ.