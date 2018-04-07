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МВД Германии уточнило число погибших при наезде грузовика на пешеходов

Четыре человека погибли при наезде грузовика на пешеходов в немецком городе Мюнстер, сообщает Spiegel со ссылкой на МВД Германии. Число пострадавших уточняется. По разным данным СМИ, раненых может быть от 30 до 50, шесть человек находятся в критическом состоянии.

На улице, где произошло ДТП, находится много кафе, столики которых расположены на открытом воздухе, отмечает Bild. Погибшие сидели за одним из таких столиков на тротуаре.

Ранее сообщалось, что грузовик въехал в толпу людей в Мюнстере. Водитель автомобиля застрелился. Полиция опровергла информацию СМИ о том, что был второй подозреваемый. Район происшествия оцеплен, сотрудники правоохранительных органов проверяют на взрывчатку подозрительную сумку, обнаруженную в грузовике.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Немецкие власти пока не называют происшедшее терактом.