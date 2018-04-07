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Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей в немецком городе Мюнстер.

«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщила пресс-служба Кремля.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека, сообщает Focus со ссылкой на данные полиции. Третий погибший, о котором сообщалось ранее, - это водитель грузовика, пояснило издание. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое. Российских туристов среди погибших и пострадавших нет, сообщил Ростуризм.

Ангела Меркель заявила, что «глубоко шокирована ужасными событиями в Мюнстере». «Мои мысли с жертвами и с их семьями и друзьями», - сказала она. Канцлер пообещала, что будет сделано все возможное для расследования инцидента и помощи семьям погибших и пострадавшим.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. Он был гражданином Германии, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о мужчине 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

Полиция проводит обыски в доме водителя. Правоохранители опасаются, что он мог хранить взрывчатку - в автомобиле была найдена подозрительная сумка. Однако речи о теракте пока не идет.