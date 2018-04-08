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Один человек погиб при пожаре в Trump Tower

В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар, сообщает Reuters. Один человек погиб, а шесть пожарных получили незначительные травмы, рассказали агентству в экстренных службах.

Возгорание произошло в одной из квартир на 50-м этаже здания. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Погибший – 67-летний торговец произведениями искусства Тодд Брасснер, проживавший в Trump Tower. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Тушение пожара осложнялось тем, что квартира, в которой произошло возгорание, находится на 50-м этаже, рассказал представитель пожарной службы Нью-Йорка. В остальной части небоскреба, по его словам, наблюдалось существенное задымление.

Трампа и членов его семьи в момент пожара в здании не было. Президент в сообщении в Twitter отметил умелую работу пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание.

Строительство империи Trump