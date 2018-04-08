Названа возможная причина столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму

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Чайка пообещал обнародовать важные материалы по делу Александра Литвиненко

Генеральная прокуратура России 9 апреля обнародует материалы, из которых следует, что МВД Великобритании заранее знало о том, что жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко угрожает опасность. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью каналу НТВ.

В частности, по словам генпрокурора, будут обнародованы отдельные документы из переписки с Терезой Мэй, которая в то время возглавляла МВД Британии.

Кроме того, Генпрокуратура намерена рассказать об обстоятельствах, установленных в ходе расследования дела о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 г. убежища в Великобритании, добавил Чайка.

Материалы будут обнародованы в понедельник на брифинге, посвященном инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментируя дело Скрипалей, Чайка заявил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными действиями Лондона. «Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые совершались и с мнимым покушением на Березовского в Лондоне, и с установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Литвиненко в ноябре 2006 г.», – сказал Чайка (цитата «Интерфакса»).

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 г. от отравления полонием. После отъезда на Запад он опубликовал ряд разоблачительных материалов о ФСБ. Британские спецслужбы подозревали Россию в причастности к убийству Литвиненко.

Бизнесмен Борис Березовский в 2013 г. был найден мертвым в своем доме в Аскоте (графство Беркшир). Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, следствие пришло к выводу, что бизнесмен повесился.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они были доставлены в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. его помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

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