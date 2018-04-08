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Россия созвала Совбез ООН по угрозам международной безопасности

В Совете Безопасности ООН во второй половине дня понедельника по инициативе России как постоянного члена Совбеза состоится заседание по теме «угрозы международному миру и безопасности», сообщил пресс-секретарь постпредства России при Всемирной организации Фёдор Стржижовский.

«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», - сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».

Ранее британское постпредство при ООН сообщило в Twitter, что Великобритания, Франция, США, а также шесть непостоянных членов Совбза ООН попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным сирийской оппозиции, в ходе химической атаки погибли 70-75 человек. Великобритания и США обвинили в атаке на мирных жителей режим Башара Асада, а Россию - в пособничестве ему. Заседание Совбеза по химатаке также должно пройти в понедельник.