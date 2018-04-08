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Политика
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Россия созвала Совбез ООН по угрозам международной безопасности

Интерфакс
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В Совете Безопасности ООН во второй половине дня понедельника по инициативе России как постоянного члена Совбеза состоится заседание по теме «угрозы международному миру и безопасности», сообщил пресс-секретарь постпредства России при Всемирной организации Фёдор Стржижовский.

«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», - сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».

Ранее британское постпредство при ООН сообщило в Twitter, что Великобритания, Франция, США, а также шесть непостоянных членов Совбза ООН попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. По данным сирийской оппозиции, в ходе химической атаки погибли 70-75 человек. Великобритания и США обвинили в атаке на мирных жителей режим Башара Асада, а Россию - в пособничестве ему. Заседание Совбеза по химатаке также должно пройти в понедельник.

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Политика
Новости

Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Асада

Ведомости
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Президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия и раскритиковал Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада. «В результате безумной химатаки в Сирии погибло много людей, в том числе женщины и дети», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, ответственность за это несут президент России Владимир Путин и Иран, которые поддерживают «зверя Асада».

Восточная Гута, в которой, по утверждению сирийской оппозиции, Дамаск применил химическое оружие, «полностью изолирована от окружающего мира», добавил Трамп. «Немедленно откройте район для медиков и проверок. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа, причем совершенно без причины. Ужас», – заявил Трамп.

Ранее СМИ со ссылкой на повстанцев сообщили, что правительственные войска Сирии сбросили бомбу с ядовитыми химикатами в городе Дума (Восточная Гута), где возобновились столкновения между армией и оппозицией. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждают Reuters и «Би-би-си». Официальные источники не подтверждают информацию.

Госдепартамент США ранее заявил, что если использование Дамаском химического оружия в Восточной Гуте подтвердится, то ответственность за это ляжет на Россию. Минобороны и МИД России опровергли информацию о химатаке в Сирии. 

Газовая атака в Сирии год назад

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Политика
Новости

Генпрокуратура призвала Британию вернуть незаконно выведенные из России деньги

Ведомости
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Начиная с 2002 г. Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн руб. «Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», – сказал генпрокурор в эфире НТВ.

В Великобритании начал действовать закон, предусматривающий проверку источников средств для покупки активов. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить его происхождение.

Чайка выразил надежду на то, что Великобритания будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», т. е. вернет незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», – сказал генпрокурор.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения этого закона Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых». «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорил Титов. 

Политика
Новости

МИД назвал информационным вбросом сообщения о химической атаке в Сирии

Ведомости
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Сообщения о применении отравляющих веществ правительственными войсками в Сирии являются информационным вбросом, заявило Министерство иностранных дел России.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, – выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – считают в министерстве.

Ведомство подтвердило, что в городе Дума (Восточная Гута) продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозицией. «Непримиримые радикалы оказывают сопротивление в городе Дума, используя в качестве живого щита оставшихся мирных жителей», – говорится в комментарии МИДа.

В этих условиях организованы гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума после того, как группировка «Джейш Аль-Ислам» обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

По данным Reuters, в ответ на обстрел сирийская армия сбросила бомбу с ядовитыми химикатами. В результате удара несколько десятков человек погибли, в том числе и мирные жители, утверждает агентство.

Официальные источники не подтверждают информацию. Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о применении сирийской армией химического оружия. 

Газовая атака в Сирии

Политика
Новости

МВД Германии не нашло признаков теракта в наезде на людей в Мюнстере

Ведомости
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Нет никаких доказательств того, что инцидент в немецком Мюнстере был терактом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. При этом мотивы преступника пока не установлены, отметил он.

«Инцидент снова показал, что, к сожалению, нет абсолютной безопасности. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что преступник был один и не имел никакого отношения к террористам», – сказал Зеехофер (цитата Suddeutsche Zeitung).

Министр выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Это трусливое и жестокое преступление очень сильно повлияло на нас», – добавил Зеехофер.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. За рулем автомобиля был гражданин Германии 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

Политика
Новости

Чайка пообещал обнародовать важные материалы по делу Александра Литвиненко

Ведомости
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Генеральная прокуратура России 9 апреля обнародует материалы, из которых следует, что МВД Великобритании заранее знало о том, что жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко угрожает опасность. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью каналу НТВ.

В частности, по словам генпрокурора, будут обнародованы отдельные документы из переписки с Терезой Мэй, которая в то время возглавляла МВД Британии.

Кроме того, Генпрокуратура намерена рассказать об обстоятельствах, установленных в ходе расследования дела о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 г. убежища в Великобритании, добавил Чайка.

Материалы будут обнародованы в понедельник на брифинге, посвященном инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментируя дело Скрипалей, Чайка заявил, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными действиями Лондона. «Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые совершались и с мнимым покушением на Березовского в Лондоне, и с установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Литвиненко в ноябре 2006 г.», – сказал Чайка.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 г. от отравления полонием. После отъезда на Запад он опубликовал ряд разоблачительных материалов о ФСБ. Британские спецслужбы подозревали Россию в причастности к убийству Литвиненко.

Бизнесмен Борис Березовский в 2013 г. был найден мертвым в своем доме в Аскоте (графство Беркшир). Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, следствие пришло к выводу, что бизнесмен повесился.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они были доставлены в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. его помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Мнения
Новости

Минобороны опровергло сообщения о применении химоружия сирийской армией

Ведомости
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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что сирийская армия применила химическое оружие против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). Россия готова после освобождения Думы направить туда специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его мнению, «ряд западных стран» с помощью этих заявлений пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», – сказал Евтушенко (цитата «Интерфакса»).

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственная армия Сирии утром 7 апреля возобновила атаки на сирийскую оппозицию в городе Дума. Атаки возобновились, когда группировка «Джейш Аль-Ислам» после внутренних разногласий о выводе боевиков обстреляла людей в гуманитарном коридоре.

Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил, что сирийские войска в ответ сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами. Агентство со ссылкой на медиков сообщает о десятках погибших в результате удара. По данным разных источников Reuters, число жертв колеблется от 49 до 150. Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила о 70 погибших.

Госдепартамент США заявил, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании Дамаском химического оружия против мирных жителей. Если будет доказано, что инцидент связан с применением химикатов, то ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепе. 

Газовая атака в Сирии

Политика
Новости

Названа возможная причина столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму

Ведомости
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Маршрутное такси, ехавшее из Севастополя в Армянск, столкнулось в воскресенье с электричкой на севере Крыма, сообщает ГУ МВД по республике. В ДТП погибли пять пассажиров маршрутки, еще четверо получили травмы, детей среди погибших и пострадавших нет.

Авария произошла не нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска, уточнили в МЧС. Электричка с рельсов не сошла, пассажиры поезда не пострадали.

Причины аварии выясняются. По предварительным данным, водитель «мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни», сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте происшествия. 

Финансы
Новости

Spiegel сообщил о готовящейся смене гендиректора Deutsche Bank

Ведомости
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Заместитель главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиан Зевинг станет новым генеральным директором крупнейшего банка Германии, сменив на этой должности Джона Крайана. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, решение об этом будет принято на срочном заседании совета директоров банка в воскресенье вечером. Обязанности гендиректора Зевинг начнет исполнять после ежегодного собрания в мае, отмечает журнал.

В Deutsche Bank подтвердили, что в воскресенье совет обсудит позицию генерального директора.

Крайан занимает должность гендиректора менее трех лет, но инвесторы «потеряли веру в то, что он может вернуть банк к прибыльности», пишет журнал.

Зевинг работает в Deutsche Bank с 1989 г., с 2015 г. входит в правление банка. Он возглавляет розничное подразделение Deutsche Bank.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения

Ведомости
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался полиции, сообщает Reuters. Его доставили на самолете в город Куритиба, в котором он будет отбывать тюремное наказание.

Сейчас политик находится во временной камере в местном отделении полиции. Возле здания собрались сторонники экс-президента, выступающие против его ареста. Акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых пострадали несколько человек. Полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний. Экс-президент отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов.

Политик просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию, однако суд 5 апреля отклонил его просьбу и обязал явиться в тюрьму. Два дня Лула да Силва укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников, но в субботу решил сдаться. 

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Политика
Новости

Один человек погиб при пожаре в Trump Tower

Ведомости
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В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар, сообщает Reuters. Один человек погиб, а шесть пожарных получили незначительные травмы, рассказали агентству в экстренных службах.

Возгорание произошло в одной из квартир на 50-м этаже здания. О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Погибший – 67-летний торговец произведениями искусства Тодд Брасснер, проживавший в Trump Tower. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Тушение пожара осложнялось тем, что квартира, в которой произошло возгорание, находится на 50-м этаже, рассказал представитель пожарной службы Нью-Йорка. В остальной части небоскреба, по его словам, наблюдалось существенное задымление.

Трампа и членов его семьи в момент пожара в здании не было. Президент в сообщении в Twitter отметил умелую работу пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание.

Строительство империи Trump

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей в немецком городе Мюнстер.

«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщила пресс-служба Кремля.

В субботу, 7 марта, небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. По уточненной информации, жертвами аварии стали два человека, сообщает Focus со ссылкой на данные полиции. Третий погибший, о котором сообщалось ранее, - это водитель грузовика, пояснило издание. Еще 20 человек получили травмы, состояние шести пострадавших оценивается как критическое. Российских туристов среди погибших и пострадавших нет, сообщил Ростуризм.

Ангела Меркель заявила, что «глубоко шокирована ужасными событиями в Мюнстере». «Мои мысли с жертвами и с их семьями и друзьями», - сказала она. Канцлер пообещала, что будет сделано все возможное для расследования инцидента и помощи семьям погибших и пострадавшим.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия. Он был гражданином Германии, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о мужчине 1969 года рождения, у которого были психические отклонения.

Полиция проводит обыски в доме водителя. Правоохранители опасаются, что он мог хранить взрывчатку - в автомобиле была найдена подозрительная сумка. Однако речь о теракте пока не идет.

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