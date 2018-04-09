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Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в мае - начале июня, передает Reuters.

Американский лидер также подтвердил информацию о том, что Вашингтон и Пхеньян ведут консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита. Данное мероприятие может стать первым в истории стран.

«Мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня», - отметил Трамп, подчеркнув, что он надеется на установление отношений, которые будут сильно отличаться от тех, которые существовали на протяжении многих лет.

По его словам, Вашингтон должен был раньше начать попытки наладить отношения между США и КНДР. «Это следовало сделать другим президентам США», - отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится до конца мая. Ее организация обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.