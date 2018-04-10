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Вашингтон пообещал ответить на «химатаку» в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона ответить на «химическую атаку» в Сирии вне зависимости от того решения Совета безопасности всемирной организации. «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть справедливость. Это войдет в историю как момент, когда Совет безопасности выполнит свой долг или покажет свою полну. неспособность защитить народ Сирии», - приводит ее слова Reuters. «В любом случае, Соединенные Штаты ответят», - пообещала Хейли на заседании СБ ООН.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден» и призвал исходить из того, что «никакой химической атаки не было», передает «Интерфакс». Он отметил, что «российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите» взяли «пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ». Также они, «опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков» и никто из них «не подтвердил факта химической атаки». В местную больницу - единственное медучреждение в сирийской Думе - «пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали», тела погибших от химатаки обнаружены не были.

В связи с этим Небензя призвал расследовать инцидент в Думе силами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «как следует, с выездом на место», а «не заочно, как они это делают в последнее время», передает ТАСС. Он подчеркнул, что сирийская сторона к этому готова. Руководство ОЗХО также заявляло, что готово провести расследование. Небензя призвал экспертов ОЗХО «немедленно, завтра же» вылететь в Дамаск.

О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция. По неподтвержденным данным в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.