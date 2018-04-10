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Тулеев стал спикером парламента Кузбасса

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов, передает ТАСС. Об этом сообщила председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко. За него проголосовали 38 из 39 депутатов.

Накануне занимавший эту должность Алексей Синицын подал в отставку по собственному желанию. Тулеев возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России» в облсовет на выборах 2013 г. Тогда партия победила с результатом 86%. Действующий состав совета будет работать до сентября 2018 г.

Тулеев ушел в отставку 1 апреля по собственному желанию после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Депутатский мандат он получил через два дня после отставки.

Позже восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера облсовета. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов называл выдвижение Тулеева неправильным и опасался, что избиратели «не поймут такого решения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.