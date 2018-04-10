Тулеев стал спикером парламента Кузбасса

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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов, передает ТАСС. Об этом сообщила председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко. За него проголосовали 38 из 39 депутатов.
Накануне занимавший эту должность Алексей Синицын подал в отставку по собственному желанию. Тулеев возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России» в облсовет на выборах 2013 г. Тогда партия победила с результатом 86%. Действующий состав совета будет работать до сентября 2018 г.
Тулеев ушел в отставку 1 апреля по собственному желанию после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Депутатский мандат он получил через два дня после отставки.
Позже восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера облсовета. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов называл выдвижение Тулеева неправильным и опасался, что избиратели «не поймут такого решения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.
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33-летнияя Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы и доставлена в «безопасное» место. Об этом сообщает BBC News и Sky News со ссылкой на источники.
Сам бывший полковник российских спецслужб еще остается под наблюдением врачей, однако быстро идет на поправку, отмечают издания.
Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом. В критическом состоянии Скрипалей госпитализировали. Великобритания подозревает в отравлении бывшего российского шпиона и его дочери Россию. Россия все обвинения в свой адрес отрицает.
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Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Правительство вновь выдвинуло министра финансов Антона Силуанова и бывшего гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого в наблюдательный совет ВТБ. Об этом говорится в материалах госбанка, контрольный пакет которого принадлежит Росимуществу.
Силуанов и Галицкий являются действующим членам наблюдательного совета ВТБ. Бизнесмен в марте продал группе ВТБ 29,1% акций «Магнита», сохранив пакет в 2,69%.
Из действующего состава в наблюдательный совет не номинировались бывший заместитель министра экономического развития Николай Подгузов, возглавивший в 2017 г. «Почту России», заместитель руководителя Института развития финансового рынка Валерий Петров и ректор «Сколково» Андрей Шаронов.
Вместо них в наблюдательный совет банка могут войти заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров.
Остальные номинированные директора входят в действующий состав наблюдательного совета: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.
Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 23 мая в Санкт-Петербурге, дата закрытия реестра для участия в собрании - 28 апреля.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
25/27
Перез Альвеар
26/27
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Индекс Мосбиржи на открытии торгов на российском фондовом рынке во вторник начал отыгрывать произошедшее в понедельник падение, индекс РТС продолжил снижаться, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:15 индекс Мосбиржи вырос на 0,45% к закрытию торгов в понедельник, индекс РТС уменьшился на 1,05%, до 1083,5 пункта. К 10:35 индекс Мосбиржи увеличился на 0,51%, до 2101,46 пункта, РТС усилил падение до 3,09%, снизившись до 1060,36 пункта.
Курс рубля продолжил ослабевать. Доллар подорожал на 1 руб. до 61,65 руб./$, евро – на 1,6 руб., до 76,16 руб.
В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 8,34% до 2090,88 пункта, индекс РТС – на 11,44% до 1094,88 пункта. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%), обыкновенные акции Сбербанка упали на 17%.
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ГМК «Норильский никель», основным владельцем которой является Владимир Потанин, построит тепличный комплекс в Норильске. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает газета «Коммерсантъ».
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с изданием отмечает, что аналогичные предприятия в центре страны можно было построить из расчета 240 млн руб. за 1 га, норильский проект дороже из-за особенностей климата.
Так, строительство 1 га тепличного комплекса в Норильске может обойтись примерно в 300 млн руб. При этом рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии, говорит он.
Газета уточняет, что АО «Норильский комбинат» (входит в ГМК «Норильский никель») в конце марта учредило в Норильске ООО «Заполярный тепличный комплекс» (ЗТК). Глушков напоминает, что «Норникель» планировал строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га. По его оценке, на 1 га можно будет производить около 1 тыс. тонн огурцов или 600 тонн томатов в год.
Представитель «Норникеля» подтвердил изданию, что у компании есть план по созданию тепличного комбината в Норильске. Он не уточнил детали, сославшись на то, что проект еще не утвержден. В «Норникеле» добавили, что планируемая площадь комплекса не 10 га, но цифру не назвали.
«Норникель» закрывает старейшее производство
ПАО "ГМК "Норильский никель"
С 27 июня Никелевый завод в Норильске прекратил выплавку металла
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ПАО "ГМК "Норильский никель"
«Сегодня у нас историческое событие. На ваших глазах сварена и вылита последняя плавка фанштейна», - рассказал вице-президент «Норникеля» Александр Рюмин
2/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Полностью производство будет остановлено в сентябре 2016 г.
3/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
После закрытия никелевого завода в Норильске концентрат, производимый на Талнахской обогатительной фабрике, планируется перераспределить на модернизированные цеха Надеждинского металлургического завода (самое молодое предприятие «Норникеля», заработало в конце 1970-х гг.)
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ПАО "ГМК "Норильский никель"
Никелевый завод находится в черте города Норильска
5/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
Предприятие ежегодно выбрасывало в воздух около 400 000 т диоксида серы. Это сделало Норильск основным загрязнителем Арктики и одним из 10 самых грязных городов планеты по версии Greenpeace
6/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
От изменения производственных цепочек, закрытия Никелевого завода в Норильске и переноса вредного медного производства из центра города «Норникель» рассчитывает сократить выбросы диоксида серы в регионе на 15%
7/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
В 2014 г. закрытие Никелевого завода стало частью соглашения «Норникеля» с правительством России
8/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
К маю 2016 г. «Норникель» уже остановил 75% плавильных мощностей на предприятии
9/12
ПАО "ГМК "Норильский никель"
В сентябре «Норникель» планирует остановить хлорно-кобальтовый цех и цеха электролиза никеля, а в IV квартале 2016 г. - непроизводственные внутриструктурные подразделения на Никелевом заводе, говорится в отчете компании за 2015 г.
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Архив «Норникеля»
Производство на предприятии работало с 1942 г. (на фото 1953 г.)
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Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантам дела «приморских партизан», передает «Интерфакс – Дальний Восток» из зала Приморского краевого суда. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 г.
Присяжные также пришли к выводу, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Юридическую оценку действий подсудимых и меру наказания определит суд.
Фигурантами дела являются Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. Последний находился под подпиской о невыезде, остальные – под стражей. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу, действовавшую в Приморском крае в 2009 г.
Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 г. по апрель 2014 г. Тогда суд признал фигурантов дела виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух сотрудников милиции, а также нанесении ранений еще нескольким стражам порядка, разбое, угоне машин и совершении других преступлений. Подсудимые получили различные сроки – от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Весной 2015 г. они обжаловали приговор. В мае того же года Верховный суд смягчил наказание всем фигурантам и вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.
Летом 2016 г. коллегия присяжных оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Трое других остались под стражей, поскольку им предстояло отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены. Решение присяжных обжаловала прокуратура Приморского края.
В конце 2016 г. Верховный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое, третье рассмотрение, оно началось в Приморском краевом суде в июне 2017 г.Коллегия присяжных по делу была сформирована с пятой попытки.
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США быстро и решительно ответят на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с военачальниками и советниками по национальной безопасности своей администрации, передает Reuters.
У Штатов есть «множество вариантов военного ответа», сказал Трамп. Он пообещал принять решение к вечеру 9 апреля или вскоре после этой даты. «Мы не можем позволить зверствам, которым мы были свидетелями <...> мы не можем позволить происходить этому в нашем мире <...> особенно, когда в силах Соединенных Штатов, мощь нашей страны позволяет это остановить», – подчеркнул Трамп.
США считают ответственными за возможную химическую атаку в Думе в Восточной Гуте правительственные войска президента Сирии Башара Асада. Сирийские власти отрицают свою вину и называют сообщения о химатаке недостоверными. МИД России заявил, что российские военные специалисты не обнаружили следов применения химического оружия в Думе.
В понедельник Трамп также заявил, что если президент России Владимир Путин причастен к химатаке, то реакция США будет жесткой. «Он [Путин] может, да, может. И если он это сделал, [ответ] будет очень жестким», – подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что Вашингтон ответит на химическую атаку независимо от того, какое решение примет Совбез.
О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция и сирийско-американское медицинское общество. По неподтвержденным данным, в результате инцидента могли погибнуть около 60 человек, сотни людей получили ранения.
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Совокупное состояние 27 богатейших россиян снизилось на $16 млрд за понедельник, 9 апреля, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так российский бизнес отреагировал на новые антироссийские санкции, отмечает агентство.
В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. Сейчас в этом списке 27 россиян, из которых лишь один смог увеличить свое состояние, остальные потеряли деньги, пишет Bloomberg.
Больше других потерял основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд. Исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов потерял за день $1,37 млрд, а владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг – $1,28 млрд.
Из троих бизнесменов только Вексельберг попал под новые американские санкции, утвержденные США 6 апреля. Вместе с ним в новом санкционном списке – совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, он лишился за день $905 млн, а за последние два торговых дня, согласно оценке агентства, его состояние сократилось более чем на $2 млрд.
Ранее «Ведомости» на основании оценки журнала Forbes подсчитали, что в реальном времени российские бизнесмены, попавшие под новые американские санкции, за половину понедельника, 9 апреля, потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния. Речь идет о семи богатейших россиянах, которые, по данным на 15.00 мск, владели $32,5 млрд.
Самое серьезное падение продемонстрировал Дерипаска. Его состояние за полдня сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд. Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд, подсчитал Forbes. Сенатор Сулейман Керимов, также попавший под санкции, потерял $918 млн, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч – $94 млн и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов – $58 млн.
Причиной для введения новых санкций США назвали ситуации на Украине, в Сирии, а также кибератаки, в которых Вашингтон подозревает «русских хакеров». Но главной причиной американская сторона называет «попытки России подорвать западную демократию», а также вмешательство в американские выборы. Новые санкции действуют не только в отношении 26 фигурантов списка и 15 попавших под них компаний, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из этого списка.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
25/27
Перез Альвеар
26/27
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Российский Красный Крест (РКК) может быть преобразован из общественной организации в государственную, пишет «Коммерсантъ». Это следует из законопроекта «О Российском Красном Кресте», который сейчас дорабатывается в межведомственной рабочей группе.
В настоящее время РКК действует в рамках законодательства об общественных объединениях. Отдельного закона о Красном Кресте в России принято не было, хотя по международным конвенциям она взяла на себя это обязательство, отмечает глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов.
Законопроект был написан группой депутатов еще в 2015 г. Из общественной организации РКК предлагается преобразовать в «основанную на членстве общественно-государственную организацию». Президент будет назначать попечительский совет организации, а членам совета предстоит избирать ее президента. Организация должна остаться членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. При этом в качестве ее куратора определен Минздрав. Аналогичные планы были и у МЧС, рассказал один из авторов законопроекта, теперь член Совета Федерации Сергей Калашников. Этим он объяснил и задержку документа в нижней палате.
Трунов уверен, что законопроект противоречит международным нормам и в случае его принятия РКК будет «вычеркнут из международного движения». Того же мнения придерживается и член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин. Он указывает на то, что в Женевской конвенции, подписанной Россией, Красный Крест описывается как «общественная международная организация, которая носит добровольческий характер», а став государственной, организация потеряет независимый статус.
Издание напоминает о претензиях российских властей в адрес РКК. Так, в 2006 г. ее обвиняли в том, что она не израсходовала за год по целевому назначению более 48,6 млн руб., собранных для помощи пострадавшим от захвата заложников в Беслане в 2004 г. Налоговики требовали заплатить подоходный налог. В мае 2012 г. Минюст сообщал о нарушениях устава организации, но к ноябрю того же года они были устранены. Представители благотворительных фондов подвергали сомнению предварительный отчет РКК о помощи пострадавшим в Крымске в 2012 г., когда организация собрала около 1 млрд руб.
Политика
Новости
СМИ сообщили о досрочном освобождении экс-мэра Благовещенска
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Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на девять лет колонии, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В региональном УФСИН оставили информацию без комментария, пояснив, что сообщить ее можно только «родственнику по выбору осужденного».
Экс-мэр Благовещенска был признан виновным в превышении полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и в нецелевом расходовании средств. В августе 2016 г. Благовещенский городской суд приговорил его к девяти годам колонии.
В феврале 2017 г. Мигуля был освобожден от наказания по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств (ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) в связи с истечением срока давности. В ноябре 2017 г. Амурский областной суд при рассмотрении кассационной жалобы на приговор сократил срок еще на полтора года – до 5,5 года.
В конце марте 2018 г. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о его досрочном освобождении.
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США рассматривают вариант международного ответа на якобы имевшую место в сирийской Думе химическую атаку 7 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Подробности операции не приводятся, но в числе потенциальных целей называются объекты, которые могут быть связаны с программой Дамаска по развитию химического оружия. Опрошенные агентством эксперты допускают, что удары могут быть нанесены и по сирийскому аэродрому Хмеймим, где расположена база российских ВКС.
Представители администрации США, Пентагона и госдепартамента отказались комментировать конкретные планы ответа. Ранее, выступая на заседании СБ ООН по Сирии, постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае ответит на химическую атаку, какое бы решение ни приняла всемирная организация.
К вероятным союзникам США по акции возмездия эксперты, опрошенные агентством, отнесли Францию, а также Великобританию и страны Ближнего Востока. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности своей страны атаковать Сирию в случае нарушения договора о запрете химоружия. По словам британского посла в США Карен Пирс, Лондон предпочел бы «начать с надлежащего расследования» инцидента. При этом Великобритания рассматривает все варианты и находится в постоянном контакте с союзниками.
Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще в середине марта обещал «ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые будут их применять», в случае если под угрозой окажется жизнь российских военнослужащих на территории Сирии.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. «Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия – не дай Бог, конечно – затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», – приводит его слова ТАСС. Небензя подчеркнул, что российские военные находятся в Сирии «на законных основаниях» по приглашению правительства страны.
«То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть», – заявил Небензя по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии. Российский дипломат поделился своим представлением о политике США: «Они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира».
Небензя раскритиковал предложенный США проект резолюции СБ ООН по Сирии, заявив, что документ «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».
США обвиняют Сирию и поддерживающую ее Москву в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума 7 апреля, где, по неподтвержденным данным, погибло около 70 человек. Сирийские власти и Россия отвергают факт химатаки.
Госсекретарь США Никки Хейли на заседании СБ ООН, созванном в том числе и по инициативе американской стороны, заявила, что каким бы ни было решение всемирной организации, США на химатаку все равно ответят.
9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.