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Следственный комитет подтвердил гибель шести человек при крушении Ми-8 в Хабаровске

Шесть членов экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» разбились, по предварительным данным, в результате жесткой посадки машины в черте города. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Крушение произошло 11 апреля около 11 часов по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. Следствие рассматривает три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.

Поисковые мероприятия завершены, сообщает ТАСС.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.