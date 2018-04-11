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Политика
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Песков прокомментировал возможный военный удар США по Сирии

Ведомости
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Кремль призвал избегать шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В вопросе того, что будет, если будет нанесен такой или сякой удар [по Сирии], по-прежнему хочется надеяться, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые а) ничем в реальности не спровоцированы и б) которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе», – заявил Песков. Так он ответил на вопрос о возможном ответе Москвы в случае ракетного удара Вашингтона по Сирии.

Песков призвал не ориентироваться на публикации в СМИ о возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума. «Давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», - заявил пресс-секретарь президента, призвав стороны конфликта к «объективному и беспристрастному» расследованию. Похожим образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй отказалась от ударов по Сирии, попросив у руководства США более весомых доказательств причастности сирийских властей к химатакам. «Это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», - подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько сценариев применения силы против Сирии, писала газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Советники президента уверены, что новая операция должна быть масштабнее, чем удар по военному аэродрому в прошлом году, уточняла газета. Associated Press со ссылкой на источники в американском руководстве указывало, что американский лидер обсуждал военный удар по Сирии с представителями Великобритании и Франции. Однако, по данным агентства, пока ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Медведев рассказал о минусах прогрессивной шкалы НДФЛ

Ведомости
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Действующее правительство не приняло решений относительно изменения системы сбора НДФЛ, повышения ставки или введения прогрессивной шкалы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета перед Госдумой.

«Решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства. Никаких предварительных решений на сей счет не существует», – ответил Медведев на вопрос депутата о возможности изменения системы сбора НДФЛ.

Заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что ставка НДФЛ в 15% ничем не отличается от действующих 13%, Медведев назвал комментарием отдельных членов правительства и «не более того».

Действующая ранее в России прогрессивная шкала НДФЛ приводила к росту теневого сектора и сложностям налогового администрирования, напомнил Медведев. Введение 13%-ной плоской шкалы НДФЛ изменило эту ситуацию, отметил премьер.

Прежде чем принимать какие-либо решения об увеличении ставки, сохранении плоской шкалы либо введении прогрессивного налога, нужно взвесить все «за» и «против», подчеркнул Медведев: «И далеко не все аргументы по прогрессивной ставке подвигают нас к принятию этого решения».

Опыт западных стран показывает, что прогрессивная шкала сильнее всего повышает фискальную нагрузку не на богатых, а на средний класс, указал Медведев. Кроме того, отметил премьер, при введении прогрессивной шкалы придется вернуться к практике налоговых деклараций, возникнут проблемы с исчислением сборов.

«Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала, – сказал Медведев. – Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны, но это надо самым внимательным образом просчитывать».

Если что-то менять в системе НДФЛ, эти изменения необходимо сопровождать мерами поддержки наименее обеспеченных слоев населения – введением налогового вычета и необлагаемого минимума, отметил Медведев.

В марте источники «Ведомостей» рассказали, что правительство обсуждает возможность повышения НДФЛ с 13 до 15% с введением необлагаемого минимума. 

7 мая после инаугурации президент России сформирует новый состав правительства.

 

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Политика
Новости

Число жертв катастрофы военного самолета в Алжире превысило 250 человек

Ведомости
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В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли не менее 257 человек, среди них 10 членов экипажа. Такие данные представила служба гражданской обороны Алжира, передает Alg24.

Ранее Al Arabiya сообщила, что в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились более 100 человек, в основном военнослужащие. Военный источник телеканала указывал, что выживших нет.

Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта в городе Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 км от столицы Алжира.

BBC News со ссылкой на местное телевидение передавало, что на месте крушения лайнера работают 14 машин скорой помощи. В районе крушения задействованы также 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.

Политика
Новости

ВОЗ сообщила о 500 пострадавших в Сирии с признаками химического отравления

Ведомости
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После обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на своих партнеров по программе Health Cluster.

В частности, по данным медиков, у пациентов наблюдались сильное раздражение слизистых оболочек, нарушения дыхания и поражение центральной нервной системы.

Также ВОЗ сообщила, что 70 человек, скрывающихся в подвалах, погибли. При этом у 43 из них были обнаружены признаки отравления токсичными химикатами.

Организация потребовала немедленного и беспрепятственного доступа в Думу для оказания помощи пострадавшим. 

Бизнес
Новости

Депозитарий Citi возобновил операции с бумагами En+

Ведомости
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Депозитарий Citi возобновил операции по конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group в акции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Держатели GDR компании могут обратиться в банк-депозитарий и получить акции вместо расписок. Уточняется, что конвертация будет проводиться до 7 мая.

Депозитарий Citi 9 апреля приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group после введения в отношении компании Олега Дерипаски санкций США.

В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В новый список попали основные активы Дерипаски — UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний.

Бизнес
Новости

«ВТБ капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+

Ведомости
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«ВТБ капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+, основным акционером которых выступает Олег Дерипаска. Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка.

«В связи с кадровыми перестановками в аналитическом отделе мы прекращает анализ En+ и UC Rusal», - говорится в обзоре.

В обзоре указывается, что последние прогнозные цены и рекомендации аналитиков «ВТБ капитала» для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) этих компаний больше не должны использоваться для принятия инвестиционных решений.

9 апреля инвестиционная компания «Атон» прекратила анализ En+ и UC Rusal в связи с новыми санкциями США, введенными 6 апреля. В тот же день аналогичное решение в отношении анализа UC Rusal принял «Ренессанс капитал».

11 апреля совет директоров UC Rusal покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. До этого из совета директоров компании ушли также независимый директор Филип Лэйдер и гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

После введения санкций UC Rusal, оказавшаяся в «черном списке» минфина США, предупредила о возможности технического дефолта. Ее акции на Гонконгской бирже 9 апреля рухнули более чем на 50%. По итогам торгов 10 апреля они подешевели еще на 8,7%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Секретарь Совбеза предложил создать «интернет-дружинников» из активных блогеров

Ведомости
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил возможность создания института «интернет-дружинников». Ими могут стать активные блогеры, сообщает «Интерфакс».

В работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию следует использовать возможности общественных организаций, считает Патрушев. По его словам, «интернет-дружинники» будут волонтерским движением.

В 2014 г. российский президент Владимир Путин подписал пакет законов о полномочиях дружинников. Речь идет о том, что граждане России могут принимать участие в охране общественного порядка. Например, за порядком во время празднования Дня города Москвы и выборов муниципальных депутатов следили около 4000 дружинников. Чем именно будут заниматься «интернет-дружинники», Патрушев не уточнил.

Финансы
Новости

Официальный курс евро вырос более чем на 2,4 рубля

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Центробанк установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 64,0626 руб. Это на 1,69 руб. выше предыдущего значения. Официальный курс евро повышен на 2,43 руб. до 79,2839 руб./евро.

По данным на 12.53 мск, доллар на Московской бирже стоил 64,1800 руб., евро — 79,3925 руб.

Рубль стремительно дешевеет третий день подряд. Биржевой курс евро к рублю утром 11 апреля на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Курс доллара достигал 64,77 руб.

Ослабление рубля спровоцировали новые санкции США в отношении российских граждан и компаний.

Бизнес
Новости

Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте»

Ведомости
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Структура бизнесмена Аркадия Ротенберга – «Стройпроектхолдинг» – приобрела 94,2% акций ПАО «Мостотрест». Об этом говорится в сообщении компании.

«Мостотрест» – это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи, строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работают более 30 000 человек.

Ранее структура Ротенберга уже была контролирующим акционером в «Мостотресте». До 2015 г. самый большой пакет акций компании принадлежал Marc O'Polo Investment (68,45% принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю, оставшиеся 31,55% – топ-менеджерам группы «Н-транс» Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову). Однако весной 2015 г. структура Ротенберга вышла из состава акционеров «Мостротреста». Тогда контролирующим акционером в компании стал НПФ «Благосостояние». О том, что фонд готовится продать свою долю, стало известно в феврале 2018 г.

Политика
Новости

Гудков упрекнул Яшина в эгоизме за решение участвовать в выборах мэра Москвы

Ведомости
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Илья Яшин, решив участвовать в выборах мэра Москвы, поставил личные интересы выше общественных, считает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову», — написал он в Facebook.

«Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего», — добавил Гудков. 

Экс-депутат предлагал демократической оппозиции провести праймериз, чтобы выбрать единого кандидата в мэры Москвы. По мнению экс-депутата, единому кандидату будет легче пройти муниципальный фильтр, чем нескольким отдельным кандидатам. Яшин раскритиковал предложенный механизм праймериз. 

Ранее в среду Илья Яшин объявил о выдвижении кандидатом в мэры Москвы. По его словам, он идет на выборы как представитель блока демократических сил.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г. преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».

Бизнес
Новости

«Новатэк» продолжил скупать свои акции на падающем рынке

Ведомости
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«Новатэк» во вторник продолжил выкупать собственные акции с рынка. Компания сообщила, что приобрела 482 840 акций. Исходя из вчерашней средней цены за бумагу на Московской бирже (729,85 руб.), «Новатэк» мог потратить на покупку около $6 млн.

В понедельник компания также выкупала собственные акции. Тогда «Новатэк» приобрел 113 070 собственных акций, на что могло уйти около $1,3 млн. Кроме того, в понедельник предправления «Новатэка» Леонид Михельсон купил акции компании примерно на 100 млн руб.

Акции многих крупных российских компаний стали падать после сообщений о новых санкциях США. К 12.34 мск 11 апреля одна акция «Новатэка» стоила 749,2 руб. (+0,23%).

Политика
Новости

Песков увидел эмоциональную составляющую в падении курса рубля

Ведомости
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Падение курса рубля является следствием эмоциональной реакции участников рынка на новые санкции США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные», - сказал Песков. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходима спокойная и трезвая оценка ситуации. Представитель Кремля добавил, что «волатильность случается», но система «обладает изрядным запасом прочности».

Российская валюта стремительно дешевеет третий день подряд. 6 апреля, когда США объявили о новых санкциях против России, на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. 10 апреля основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, курс рубля за три дня торгов упал более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.

Биржевой курс евро к рублю утром 11 апреля на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Максимальная цена покупки достигала 80,15 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,9 руб. Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.

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