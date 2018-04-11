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Число жертв катастрофы военного самолета в Алжире превысило 250 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли не менее 257 человек, среди них 10 членов экипажа. Такие данные представила служба гражданской обороны Алжира, передает Alg24.

Ранее Al Arabiya сообщила, что в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились более 100 человек, в основном военнослужащие. Военный источник телеканала указывал, что выживших нет.

Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта в городе Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 км от столицы Алжира.

BBC News со ссылкой на местное телевидение передавало, что на месте крушения лайнера работают 14 машин скорой помощи. В районе крушения задействованы также 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.