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Захарова посоветовала Трампу ударить «умными» ракетами по террористам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего ракетную атаку по Сирии, несмотря на обещание России сбивать их. Заявление Захаровой появилось в Facebook менее чем через полчаса после твита Трампа.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", написал он [Трамп]», - цитирует Захарова. Умные ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», считает представитель российского МИДа.

Кроме того, замечает она, «умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле». «Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет и международным инспекторам [ОЗХО] уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» - спрашивает Захарова.

Минувшей ночью Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН. США предлагали заменить миссию ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) при расследовании возможного применения химического оружия в Сирии новой миссией - UNIMI. Ключевое отличие этих миссий - в мандате: UNIMI, в отличие от ОЗХО, имела бы полномочия по установлению виновника применения химического оружия.

Миссия ОЗХО накануне заявила, что направит экспертов на место возможного применения химоружия в Думе (Восточная Гута). Эксперты Минобороны России уже побывали на месте и следов химического оружия не нашли.