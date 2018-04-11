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Трамп назвал отношения России и США худшими в истории

Отношения России и США сейчас худшие в истории - включая времена холодной войны, написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны. Причин для этого нет. Мы нужны России, чтобы помочь ее экономике, и это будет очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» - написал Трамп.

За 40 минут до этого Трамп, также в Twitter, призвал Россию готовиться к ракетной атаке в Сирии, которая, следуя словам Трампа, уже неизбежна. «Не надо быть партнером с убивающим газом животным», - написал президент США про президента Сирии Башара Асада.

МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой заявил, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Кроме того, МИД опасается, что ракетный обстрел уничтожит следы предполагаемых химических атак.