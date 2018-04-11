Политика

Новости

Трамп назвал важную причину ухудшения отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал важной причиной ухудшения отношений с Россией идущее в США расследование своих возможных связей с Россией. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Заметная часть вражды и неприязни с Россией вызваны нечестным и коррумпированным расследованием "российского дела" [о связях Трампа с Россией], во главе которого лоялисты Демпартии либо люди, работавшие на Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер - самый беспокойный из них (не считая [заместителя генпрокурора Рода]) Розенштейна, подписавшего письмо FISA, и [экс-директора ФБР Джеймса] Коми). Никаких связей, вот они и сходят с ума!» - написал Трамп.

Новый твит президента США вышел менее чем через полтора часа после сообщения, в котором Трамп назвал отношения с Россией худшими, чем даже во время холодой войны, и призвал прекратить гонку вооружений. До этого Трамп посоветовал России готовиться к ракетной атаке США в Сирии.

На минувшей неделе СМИ сообщили о новых доказательствах связей окружения Трампа с Россией, которые получил Мюллер. По данным ABC News, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым перед самой инаугурацией Трампа. По словам самого Принса, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера якобы есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.