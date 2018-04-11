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СМИ сообщили о переброске сирийской авиации на российскую базу Хмеймим

Командование ВВС Сирии перебросило свои боевые самолеты на российскую базу в Хмеймиме, которая не будет целью возможной ракетной атаки США. Об этом сообщила французская Le Figaro со ссылкой на источник в ООН. По данным других источников газеты на местах, вывод самолетов с основных сирийских баз начался еще в понедельник. По этой информации, эвакуирована крупная авиабаза Думайр близ Дамаска и штаб сухопутных войск.

Арабские СМИ сообщают об эвакуации сирийских авиабаз в Хаме, Шаарате и Тифоре.

О том, что Хмеймим и пункт базирования российского флота в Тартусе не будут целями ударов, накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Figaro.

В составе ВВС Сирии не менее 10 боеспособных фронтовых бомбардировщиков Су-24. Помимо этого в наличии несколько десятков более старых истребителей-бомбардировщиков Су-22 и МиГ-23БН, десятки истребителей МиГ-29 и значительное количество истребителей старых типов, в основном МиГ-21 и МиГ-23. Достоверных сведений об их боеспособности нет.