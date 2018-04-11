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Генштаб позвал экспертов ВОЗ в Сирию для проверки версии о химической атаке

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Генштаб ВС России пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации с «500 пострадавшими от токсичных веществ в Думе». Об этом говорится в заявлении первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира.

«За прошедшие несколько часов мы связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, активно на месте участвующими в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте, с целью установления местоположения этих пострадавших. Никакими данными, озвученными представителем ВОЗ, никто из них не обладает", - отмечается в заявлении.

Специалисты РХБ-защиты (Войска радиационной, химической и биологической защиты. - Ред.) взяли пробы грунта, собрали осколки с так называемого места «применения» химоружия. «Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», - отмечается в заявлении.

Опрос персонала и пациентов медучреждения, показанного на съемках «Белых касок», не выявил доказательств применения отравляющих веществ. Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также покидающие Думу боевики не располагают информацией о каких-либо пострадавших от химической атаки.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили единственную в Думе больницу. Обследовав пациентов, они установили, что пострадавшие с симптомами поражения веществами типа зарин и хлор не поступали. «Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ», - говорится в заявлении.

В Генштабе отметили, что в 2015 г. представители ВОЗ в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно заявляли о катастрофической ситуации с лекарствами в подконтрольных боевикам районах города. «Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ», - говорится в сообщении. Руководство ВОЗ до сих пор никак не прокомментировало данную информацию.

Сирийская оппозиция 7 апреля объявила о применении химического оружия правительственными войсками в Думе - городе, расположенном в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска. По информации боевиков, в результате химической атаки погибли около 70 человек. Власти Сирии официально опровергают данную информацию.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о переброске сирийской авиации на российскую базу Хмеймим

Ведомости
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Командование ВВС Сирии перебросило свои боевые самолеты на российскую базу в Хмеймиме, которая не будет целью возможной ракетной атаки США. Об этом сообщила французская Le Figaro со ссылкой на источник в ООН. По данным других источников газеты на местах, вывод самолетов с основных сирийских баз начался еще в понедельник. По этой информации, эвакуирована крупная авиабаза Думайр близ Дамаска и штаб сухопутных войск.

Арабские СМИ сообщают об эвакуации сирийских авиабаз в Хаме, Шаарате и Тифоре.

О том, что Хмеймим и пункт базирования российского флота в Тартусе не будут целями ударов, накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Figaro.

В составе ВВС Сирии не менее 10 боеспособных фронтовых бомбардировщиков Су-24. Помимо этого в наличии несколько десятков более старых истребителей-бомбардировщиков Су-22 и МиГ-23БН, десятки истребителей МиГ-29 и значительное количество истребителей старых типов, в основном МиГ-21 и МиГ-23. Достоверных сведений об их боеспособности нет.

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Политика
Новости

МЧС заступилось за обвиненного в халатности пожарного из Кемерова

Ведомости
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МЧС России заступилось за командира пожарного звена Сергея Генина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности при тушении пожара в Кемерове. Следственный комитет России считает, что пожарные проигнорировали информацию о кратчайшем пути в заблокированный кинозал ТРЦ «Зимняя вишня». МЧС настаивает, что они действовали по уставу.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», - сообщил представитель пресс-службы МЧС.

Старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара, который обладает всей полнотой сведений об особенностях возгорания, строении здания, он ставит задачи и распределяет ресурсы. «Команды руководителя тушения пожара при пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», - подчеркнул представитель МЧС.

По данным МЧС, Генин прибыл к месту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в 16.11 (местного времени). «Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы, и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет», - пояснили в МЧС.

С учетом сложностей тушения пожара, необходимости поиска пострадавших сотрудники пожарно-спасательных подразделений использовались на всех направлениях и участках, где могли оказаться люди. В МЧС подчеркнули, что «возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, виновность устанавливает только суд».

По версии следствия, Генин не прислушался к информации очевидца Александра Ананьева, который «сообщил о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу». «В результате халатных действий начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в кинозале № 2», - сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Финансы
Новости

Минфин откажется от покупки иностранной валюты до стабилизации курса рубля

Ведомости
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Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что покупки валюты для Минфина будут осуществлены позже, чтобы не влиять на рынок.

«Эти покупки не осуществлялись, а будут осуществлены в более поздний момент, с тем чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», - сказал министр.

По его словам, сейчас под действием геополитических факторов и новых санкций в отношении России наблюдается волатильность на валютном рынке. Минфин и ЦБ РФ ведут скоординированную политику, поэтому Банк России не покупал валюту для финансового ведомства.

10 апреля Силуанов заявил, что Минфин не будет менять из-за санкций механизм покупки иностранной валюты. С февраля прошлого года ведомство покупает иностранную валюту на дополнительные доходы от нефти для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Покупка валюты происходит в следующей пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньги направляются на пополнение государственных резервов.

Ранее сообщалось, что Минфин рассчитывает в апреле купить иностранную валюту на 240 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Moody's и Fitch отозвали кредитные рейтинги UC Rusal

Ведомости
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Американское рейтинговое агентство Moody’s сообщило в среду, что отзывает «все кредитные рейтинги» UC Rusal и ее дочерней компании, Rusal Capital, передает Financial Times. Последний раз Moody’s подтверждало рейтинг UC Rusal в сентябре 2017 г. на уровне Ba3 с положительным прогнозом.

В заявлении Moody’s не упоминаются санкции США, введенные против компаний Олега Дерипаски 6 марта в рамках более масштабных санкций против близких, как считают в США, к Кремлю крупных бизнесменов и политиков. Moody’s сообщило, что рейтинги отзываются «по бизнес-основаниям». Лицам из США теперь запрещено иметь любые деловые отношения с попавшими под санкции компаниями.

Рейтинговое агентство Fitch также отозвало рейтинги компании.

Провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил во вторник, что с 13 апреля 2018 г. исключит акции UC Rusal из двух индексов – Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.

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Политика
Новости

Трамп назвал важную причину ухудшения отношений с Россией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал важной причиной ухудшения отношений с Россией идущее в США расследование своих возможных связей с Россией. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Заметная часть вражды и неприязни с Россией вызваны нечестным и коррумпированным расследованием "российского дела" [о связях Трампа с Россией], во главе которого лоялисты демпартии либо люди, работавшие на Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер - самый беспокойный из них (не считая [заместителя генпрокурора Рода] Розенштейна, подписавшего письмо FISA, и [экс-директора ФБР Джеймса] Коми). Никаких связей, вот они и сходят с ума!» - написал Трамп.

Новый твит президента США вышел менее чем через полтора часа после сообщения, в котором Трамп назвал отношения с Россией худшими, чем даже во время холодой войны, и призвал прекратить гонку вооружений. До этого Трамп посоветовал России готовиться к ракетной атаке США в Сирии.

На минувшей неделе СМИ сообщили о новых доказательствах связей окружения Трампа с Россией, которые получил Мюллер. По данным ABC News, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым перед самой инаугурацией Трампа. По словам самого Принса, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера якобы есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.

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Бизнес
Новости

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира пересмотрит отношения с UC Rusal

Ведомости
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Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, британо-австралийская Rio Tinto, «пересматривает все свои отношения» с UC Rusal, против которой 6 апреля США ввели санкции. Об этом в среду на собрании акционеров Rio Tinto заявил председатель ее совета директоров Саймон Томпсон, передает Financial Times.

Санкции против UC Rusal он назвал «новой новостью».

Rio Tinto – крупный поставщик боксита и глинозема для компании Олега Дерипаски. UC Rusal также принадлежит 20% в австралийском глиноземном комбинате QAL, основным владельцем которого является Rio Tinto.

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Экономика
Новости

Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов о повышении пенсий работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке, которая, получая пенсию, работала сторожем, передает «РИА «Новости». По его словам, в 70-х гг. прошлого века работающие пенсионеры не получали пенсионные выплаты.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х гг., вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — отметил он.

Спустя какое-то время выплаты допускались, но «в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая». «Она (бабушка. - Ред.) работала сторожем и получала пенсию 40-50 руб. и зарплату порядка 60 руб. Все остальное делать было нельзя», — отметил Медведев.

По его словам, на данный момент в России функционирует другая пенсионная система. При ней работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера их зарплаты, напомнил Медведев.

11 апреля Медведев во время отчета о работе правительства заявил, что уже назрели решения по вопросу изменения пенсионного возраста. При этом, по его словам, следует избегать непродуманных шагов. По его словам, нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е гг. Тогда продолжительность жизни в стране была 39-41 год, т. е. на 30 лет меньше, чем сейчас. По данным Росстата, на данный момент в России продолжительности жизни составляет рекордные 72,5 года.

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Политика
Новости

Захарова отреагировала на предложение Трампа остановить гонку вооружений

Ведомости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений. Она посоветовала США начать с уничтожения собственного химического оружия.

«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter предложил России остановить гонку вооружений. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны. Причин для этого нет. Мы нужны России, чтобы помочь ее экономике, и это будет очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – написал Трамп.

За 40 минут до этого американский лидер, также в Twitter, призвал Россию готовиться к ракетной атаке США по объектам правительственных войск Сирии. Захарова в ответ на это заявила, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Она также отметила, что ракетный удар может уничтожить следы предполагаемых химических атак.

Власти США обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума 7 апреля. Сирийское руководство отрицает факт химической атаки. Москва также заявила о том, что российские военные специалисты не обнаружили следов химоружия в пригороде Дамаска.

Всемирная организация здравоохранения 11 апреля сообщила, что в результате обстрела Думы 70 человек погибли, у 43 из них есть признаки отравления токсичными химикатами. Кроме того, за помощью к медикам с признаками отравления обратились около 500 человек.

Технологии
Новости

Суд не признал Telegram ответчиком по иску о блокировке мессенджера

Ведомости
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Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Об этом сообщил руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердила «РИА Новости» пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина. Заявление рассматривается в особом производстве, объяснила она. В карточке дела на сайте суда не был указан ответчик, напоминает Чиков.

В среду, 12 апреля, должно состояться первое заседание по делу Роскомнадзора против Telegram. Представители мессенджера направили ходатайство в суд о его переносе, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса», пишет Чиков.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно, рассказывал Чиков ранее: реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.

Технологии
Новости

ВТБ намерен купить долю в крупнейшем системном интеграторе России

Ведомости
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Банк ВТБ подал в ФАС ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале крупнейшего в России системного интегратора - ООО «Группа техносерв», говорится в сообщении службы. 100% «Техносерва» принадлежит Алексею Ананьеву, рассказывал бизнесмен «Ведомостям» в интервью в феврале 2018 г.

«Техносерв» занял пятое место в рейтинге российских IT-компаний за 2016 г. по версии CNews Analytics. Выручка компании в 2016 г. составила 50 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментарий представителей «Техносерва» и ВТБ.

Новость дополняется.

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Технологии
Новости

Гендиректор Mail.ru назвал законопроект об удалении контента из соцсетей нежизнеспособным

Ведомости
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Гендиректор Mail.ru Group в России Борис Добродеев считает законопроект об удалении противоправного контента из социальных сетей «нежизнеспособным» и «враждебным», передает «Интерфакс».

По его словам, законопроект враждебен как по отношению к «интернет-компаниям, так и к десяткам миллионов пользователей». Добродеев заявил, что интернет-компании не должны «подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев». По его словам, в том виде, в котором сейчас разработан законопроект, он не будет работать. Законопроект подготовлен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», уточнил он. По его словам, исполнять законопроект в текущем виде должны будут только российские компании. Проект, целью которого является борьба с «фейковыми» новостями в интернете, неработоспособен.

3 апреля законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. 10 апреля думский комитет по информационной политике, технологиям и связи рекомендовал принять его в первом чтении.

Согласно документу владелец соцсети, сайт которой в день посещает более 100 000 интернет-пользователей из России, должен создать на территории России представительство и в течение суток удалять по заявлению пользователей информацию, содержащую пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также прочую информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Такая информация должна быть удалена в течение суток с момента получения обращения.

Руководство соцсетей должно вести специальный реестр обращений пользователей и передавать его в Роскомнадзор по первому запросу. Соцсеть также обязана идентифицировать по номеру мобильного телефона пользователей, размещающих сообщения.

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