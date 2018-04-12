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Суд постановил закрыть полигон ТБО под Серпуховом

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Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» под Серпуховом должен быть закрыт по решению Арбитражного суда Подмосковья. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова главы районной администрации Александра Шестуна. Иск о немедленном закрытии объекта его администрация подавала к владельцу полигона ООО «Скайвэй». «Это обычная помойка, а не полигон», - пояснил чиновник. Вместо положенных 300 000 т отходов в год «Лесная», по его словам, принимает 1,2 млн т.

Шестун уверен, что иск удовлетворен на фоне предстоящего митинга против свалки, намеченного на 14 апреля. Он считает, что решение о закрытии полигона будет отменено второй инстанцией уе после акции протеста.

9 апреля правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы в администрации Серпуховского района. По словам Шестуна, документы которые касались «выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства».

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Россия усомнилась в достоверности заявления Скрипаль об отказе от помощи

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Заявление Юлии Скрипаль об отказе от помощи российского посольства в Великобритании вызвало у его представителей «больше вопросов, чем ответов». Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства. «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», - отмечается в заявлении.

Российские дипломаты обратили внимание на то, что текст заявления Скрипаль «явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками». Подозрительным дипломатам показалось и утверждение Скрипаль о доступе «друзьям и семье», хотя в прессе эти контакты не подтверждаются. Особенно в российском посольстве удивились словам Скрипаль о том, что «никто не говорит» от ее имени, хотя ее заявление опубликовано на сайте Скотленд-Ярда, а не зачитано ей самой.

Заявление Скрипаль было опубликовано 11 апреля. В нем отмечалось, что она выписалась из больницы, но «еще не оправилась от воздействия использованного против нас [с отцом] нервно-паралитического агента». Скрипаль утверждала, что может общаться с друзьями и членами семьи. От помощи российского посольства она отказывается, но если передумает, знает, как с ним связаться.

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Белый дом не принял окончательное решение по силовому сценарию в Сирии

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Прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов. «Все варианты на столе», - подчеркнула она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заметила, что финальное решение еще не принято.

Комментируя твит президента США Дональда Трампа, накануне призвавшего Россию готовиться к прилету «умных» ракет, Сандерс отметила, что в Белом доме рассматривается несколько различных вариантов развития событий.

Представитель Белого дома подтвердила, что США считают Сирию и Россию ответственными за совершенную в городе Дума химическую атаку. Москва и Дамаск факт атаки отрицают. Также Сандерс раскритиковала политику России в СБ ООН, заметив, что Москва использовала свое право вето для защиты Асада. Представитель администрации США назвала Россию «плохим участником» сирийского процесса.

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Политика
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Правительственные войска Сирии установили полный контроль над Думой

ТАСС / Ведомости
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Сирийский город Дума в провинции Восточная Гута перешел под полный контроль сирийской правительственной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко.

До недавнего времени город контролировала группировка «Джейш аль-Ислам». По словам Евтушенко, с взятием Думы правительственные войска Сирии установили контроль над всей Восточной Гутой.

Вывод боевиков и членов их семей из Думы начался в конце февраля. За это время город покинули более 41 000 человек, а из Восточной Гуты – более 165 000. Из плена боевиков были освобождены 250 заложников.

Силы оппозиции заявляли о совершенной в Думе 7 апреля химической атаке. Официальный Дамаск и Россия это опровергают.

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Политика
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Организация по запрещению химоружия передала Лондону отчет по делу Скрипалей

Ведомости
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Расследование экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери завершено. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление МИДа Великобритании. Экспертиза проводилась по приглашению британского правительства.

По итогам расследования организация передала Великобритании окончательную версию отчета. Сегодня же она будет передана всем странам – членам ОЗХО. Основные выводы доклада будут опубликованы сегодня в 12.00 по местному времени (14.00 мск). «Этот прозрачный и открытый подход к расследованию, которого [власти Великобритании] придерживались с самого начала, резко контрастирует с тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти», — отмечается в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано на территории России. Лондон объявил о высылке 20 российских дипломатов. Действия британских властей поддержали и другие страны Запада, объявившие о высылке в общей сложности 160 российских дипломатов. Россия отвергала свою роль в отравлении Скрипалей и требовала предоставить ей доступ к материалам расследования.

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Финансы
Новости

Банкир Владимир Антонов задержан по делу о хищении средств банка «Советский»

Ведомости
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Бывший владелец британского футбольного клуба «Портсмут», основатель «Конверс груп» Владимир Антонов был задержан 11 апреля по делу о мошенничестве (ч.1 ст 159 УК РФ). Об этом пишет РК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию о задержании изданию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», пояснил источник. О связи бизнесмена с банком ранее не сообщалось. В 2015 г. «Советский» был санирован. Изначально санатором выступил «Российский капитал», затем – Татфондбанк. После отзыва лицензии у последнего, санацией «Советского» занялся Фонд консолидации банковского сектора.

До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка. Затем он продал свою долю подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Дыра в его бюджете оценивалась в 44 млрд руб. В 2017 г. Антонов попытался вернуться в банковский бизнес России, рассказывали собеседники «Ведомостей». Ему приписывали контроль над «Русским инвестиционным альянсом» (РИА-банком), и подозревали в планах приобретения Русского международного банка (РМБ). Представители банков связь с Антоновым опровергали. В августе ЦБ отозвал лицензию у РИА-банка, а затем и РМБ.

Расследование в отношении Антонова ведут и власти Литвы. По запросу страны выписан европейский ордер на арест бизнесмена и его партнера Раймондаса Баранаускаса. Они были владельцами пятого по величине литовского банка владельцев банка Snoras («Снорас»). В 2011 г. банк был национализирован, дыра в его латвийском филиале превышала $1,5 млрд. В 2016 г. в России Антонов подал иск о взыскании с Литвы более 40 млрд руб., но Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать его по существу.

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Политика
Новости

Белый дом рассказал об альтернативах ракетному удару по Сирии

Ведомости
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов ответа на химическую атаку в Сирии, передает Reuters. По ее словам, он еще не представил Белому дому соответствующий документ, несмотря на его сообщение в Twitter о том, что Россия должна «приготовиться» к ракетному удару по Сирии.

Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химическую атаку в Восточной Гуте, которая предположительно произошла 7 апреля, уточнила она. «Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», — сказала Сандерс на брифинге. Американская разведка получила данные по этому инциденту, добавила она.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о применении химического оружия правительственными войсками в Восточной Гуте, в городе Дума. Официально Дамаск опровергает данную информацию.

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Бизнес
Новости

Возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом

Ведомости
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Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Из аэропорта «Шереметьево» вылетел в Каир самолет «Аэрофлота». Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Борт SU400 вылетел в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании заявили РИА «Новости», что на борту самолета около 120 пассажиров.

В свою очередь египетская авиакомпания EgyptAir совершит первый рейс в Москву 12 апреля.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом осенью 2015 г. после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего рейсом Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. На его борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. По информации следствия, на борту самолета сработало взрывное устройство.

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Технологии
Новости

Facebook не зафиксировал попыток из России или Китая собрать данные пользователей

Ведомости
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Основатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе США заявил, что соцсеть не обнаружила попыток России или Китая получить личные данные пользователей, передает Reuters.

«Мы не видели такой деятельности», - ответил он на вопрос членов конгресса.

Он также заявил, что Facebook в начале апреля обнаружил и удалил «фейковые» российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России. «Мы закрыли выявленные фейковые аккаунты и страницы, в том числе новостных организаций, утвержденных правительством России в качестве государственных СМИ», — пояснил он. Цукерберг заверил сенаторов в том, что соцсеть не хранит на территории России какие-либо данные пользователей.

Помимо этого Цукерберг рассказал, что его персональные данные, как и данные 87 млн пользователей Facebook, незаконным образом попали в распоряжение Cambridge Analytica.

На прошлой неделе Цукерберг заявил о блокировке около 270 страниц и аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований (АИИ), известным также как «фабрика троллей».

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Экономика
Новости

Минфин США выступил против санкций в отношении госдолга России

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Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против введения санкций в отношении госдолга России, сообщает Bloomberg.

Об этом он заявил журналистам после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. По словам министра, он поддерживает рекомендации, приведенные в январском докладе минфина: не распространять санкции на госдолг России.

В январском докладе говорится, что санкции в отношении госдолга приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний», писал ранее Bloomberg. По мнению Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

В феврале этого года замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что январский доклад минфина США представляет собой «добротный анализ состояния госдолга по его структуре, по месту и роли иностранных заемщиков». «Если какие-то принимать меры, ограничения в этой области, то зацепить может глобальный долговой рынок», - говорил он.

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Бизнес
Новости

Reuters: Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия

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Швейцарский трейдер Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает издание, причиной этого стали новые санкции США в отношении UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаски.

11 апреля стало известно, что правительство может помочь металлургической компании с краткосрочной ликвидностью через Промсвязьбанк. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет UC Rusal и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 000 работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», – заявил он.

США ввели санкции в отношении российских бизнесменов и компаний 6 апреля. Котировки UC Rusal падают несколько дней подряд – с первого дня торгов после введения санкций. К 17.38 мск 11 апреля обыкновенная акция UC Rusal стоила 2,05 гонконгского доллара (-2,83%) на Гонконгской бирже и 21,87 руб. (-4,04%) - на Московской бирже.

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Политика
Новости

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

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В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным агентства, это произошло в среду, когда журналисты возвращались после съемок.

Несколько журналистов получили легкие ранения ног. Среди них – корреспондент НТВ Алексей Ивлев и РЕН ТВ Валентин Трушнин, операторы телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Им уже оказали помощь, угрозы для жизни нет.

«Пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей», – рассказал Трушнин. По его словам, автобус был «набит битком», но все успели лечь, что снизило количество пострадавших.

Телеканал НТВ подтвердил, что его корреспондент пострадал. Он уже связался с редакцией и сообщил, что ранения действительно легкие. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел: ранения получил оператор, корреспондент не пострадал, также подтвердил телеканал «Россия 24». Журналисты направлены в госпиталь для прохождения необходимого лечения, уточняет телеканал «Звезда».

Российский президент Владимир Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. Однако Россия оставила военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

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