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Суд постановил закрыть полигон ТБО под Серпуховом

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Лесная» под Серпуховом должен быть закрыт по решению Арбитражного суда Подмосковья. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова главы районной администрации Александра Шестуна. Иск о немедленном закрытии объекта его администрация подавала к владельцу полигона ООО «Скайвэй». «Это обычная помойка, а не полигон», - пояснил чиновник. Вместо положенных 300 000 т отходов в год «Лесная», по его словам, принимает 1,2 млн т.

Шестун уверен, что иск удовлетворен на фоне предстоящего митинга против свалки, намеченного на 14 апреля. Он считает, что решение о закрытии полигона будет отменено второй инстанцией уе после акции протеста.

9 апреля правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы в администрации Серпуховского района. По словам Шестуна, документы которые касались «выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства».