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Трамп о возможном ударе по Сирии: «очень скоро» или «совсем не скоро»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Вашингтон может нанести удар по Сирии «очень скоро» или «совсем не скоро». Американский лидер подчеркнул, что никогда не называл сроков удара по ближневосточному государству.

«В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Где наше "Спасибо, Америка"?», — поинтересовался Трамп в своем микроблоге.

11 апреля американский президент написал в Twitter, что ракеты, которые российская сторона планирует сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и "умные"». Министр обороны США Джеймс Мэттис, в свою очередь, сообщил, что США продолжают оценивать доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, хотя и отметил, что военные США готовы «предоставить военные варианты, если они будут уместны, на усмотрение президента».

Позже представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. «Все варианты на столе (у президента США)», - подчеркивала она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заявила, что финальное решение еще не принято.

Guardian 12 апреля сообщила, что Вашингтон в последние дни предпринимает усилия, чтобы добиться вывоза из Восточной Гуты тел погибших в ходе предполагаемой химатаки. Издание отмечало, что американские эксперты стремятся определить, не было ли в данном случае применено более мощное отравляющее вещество, чем хлор.

«Получение образцов для анализа, в особенности - трупов жертв, на этой неделе было приоритетом, в то время как США пытаются определить, было ли в данном случае применено иное вещество», - пишет издание. Газета со ссылкой на источник поясняла, что следы таких веществ можно обнаружить в течение недели после момента химатаки.