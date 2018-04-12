США и их союзники готовятся к военному удару по Сирии

США развертывают в районе Ближнего Востока ударную группу ВМС во главе с атомным авианосцем Harry Truman Kristina Young / US NAVY / AFP

Прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе возможных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов. «Все варианты на столе [президента]», - подчеркнула она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заметила, что финальное решение еще не принято, а Белый дом рассматривает разные варианты развития событий.

Плохие парни

Накануне, 11 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором отреагировал на обещание Москвы сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. «Готовься, Россия, потому что они прилетят и будут хорошие, и новые, и «умные»!» - написал он. Комментируя этот твит президента, Сандерс отметила, что в нем есть, на что обратить внимание.

Вашингтон возлагает на Россию ответственность за химическую атаку сирийских правительственных войск в сирийском городе Дума, в провинции Восточная Гута. Москва и Дамаск отрицают факт химической атаки.

Сандерс назвала Россию «плохим участником» сирийского процесса. Москва гарантировала, что Сирия не будет применять химоружие, но не смогла сдержать обещание. Более того, для защиты президента Сирии Башара Асада Россия, по подсчетам Сандерс, шесть раз применила свое право вето в СБ ООН.

Западная коалиция

На фоне обострения ситуации вокруг Сирии США развертывают в районе Ближнего Востока ударную группу ВМС во главе с атомным авианосцем Harry Truman. К нему должен присоединиться фрегат ВМС Германии. Также в регион стягиваются корабли британского ВМФ, включая эсминец HMS Duncan, оснащенный зенитным ракетным комплексом Sea Viper и противокорабельными крылатыми ракетами.

Также Великобритания подготовила и вывела на взлетные полосы своей кипрской базы в Акротири восемь бомбардировщиков Panavia Tornado, использующих крылатые ракеты. Об этом пишет The Times со ссылкой на свои источники. «Наши самолеты уже выведены на взлетные полосы в Акротири. Мы готовы», — сказал собеседник издания.

По данным Daily Mail, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала всех министров вернуться в Лондон для принятия решения об участии королевства в военной операции. Для ее одобрения необходимо согласие парламента, однако его члены с пасхальных каникул пока не отзываются, отмечает издание. Из этого делается вывод, что Мэй может принять решение об ударе по Сирии без участия парламента. Ранее такую возможность не исключали собеседники ВВС.

Россия готовится

Минобороны России рассчитывает получить от Пентагона координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить потери с российской стороны, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, на боевом дежурстве находятся российские системы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1». Они прикрывают с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Издание отмечает, что в Минобороны подготовили список мер на случай развития конфликта. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что «в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии» огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, то есть эсминцам ВМС и самолетам ВВС США. Эта крайняя мера была доведена до американского военного командования, заявил собеседник издания в органах военного управления.

Накануне компания Image satellite international сообщила о том, что российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Речь идет о семи кораблях, в том числе фрегате «Адмирал Григорович», двух противодиверсионных катерах и двух дизельных подводных лодках. На снимке от 11 апреля в порту видна лишь одна подводная лодка.