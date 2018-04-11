Эксперты назвали вероятный сценарий удара США по Сирии

Военная операция может продлиться несколько дней, к ней могут присоединиться Франция или Великобритания

В апреле прошлого года США действовали в одиночку, когда запустили крылатые ракеты по авиабазе в городе Хан Шайхун Hussein Malla / AP

Эксперты американского аналитического центра Stratfor описали возможные сценарии военного удара США по Сирии. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение в течение 48 часов. Вашингтон обвинил сирийскую армию в применении химического оружия в городе Дума (Восточная Гута). США также раскритиковали Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Новая операция США, вероятно, будет более масштабной, чем удар по аэродрому «Аш-Шайрат» в апреле 2017 г., говорится на сайте центра. Она может включать в себя несколько ударов и длиться несколько дней, что потребует больших ресурсов, отмечает центр. К ней могут присоединиться другие члены международной коалиции — Франция или Великобритания. Возможно участие Саудовской Аравии, Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, считают эксперты.

Новая атака будет направлена не только на то, чтобы сдержать Дамаск, но и на «ослабление способности сирийского правительства совершать нападения с применением химического оружия», считают эксперты. Новая операция США будет направлена на пункты, которые ассоциируются с сирийской химической программой, в частности авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе, пишет Stratfor.

Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Советники президента считают, что новая операция должна быть масштабнее, чем удар по военному аэродрому в прошлом году, отмечает издание.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американском руководстве, Трамп обсуждал военный удар по Сирии с представителями Великобритании и Франции. Однако, по данным агентства, пока ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что нельзя наносить удар по Сирии без достаточных доказательств того, что правительственные войска использовали химическое оружие. Об этом сообщила газета The Times. По данным издания, Мэй сказала об этом Трампу в ходе телефонного разговора во вторник.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Минобороны России сообщил 10 апреля, что военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической зашиты не обнаружили в Думе следов применения химического оружия и пострадавших от него.

В ночь на 11 апреля Совет безопасности ООН рассмотрел проект резолюции США по Сирии. Вашингтон предлагал заменить группу экспертов, занимающихся расследованием химических атак в Сирии. Россия заблокировала проект резолюции. За принятие документа проголосовали 12 членов Совбеза, против — Россия и Боливия, Китай воздержался от голосования.

В начале апреля 2017 г. по приказу Трампа по военному аэродрому в провинции Холмс были выпущены 59 ракет Tomahawk. Так Вашингтон ответил на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб.

Авиабаза в Сирии после атаки США в апреле 2017 года