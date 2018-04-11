США готовы нанести новый удар крылатыми ракетами по Сирии

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США (на фото президент страны Дональд Трамп) готовы ко второму удару Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп не поедет на саммит американских государств в Перу, намеченный на 13–14 апреля, из-за ситуации в Сирии, сообщила во вторник журналистам его пресс-секретарь Сара Сандерс. В понедельник Трамп заявил, что примет решение об ударе по Сирии в ответ на гипотетическое применение правительственными войсками в пригороде Дамаска Думе химического оружия в ближайшие 24–48 часов. Это означает, что Вашингтон не будет учитывать мнение Совета Безопасности ООН, где продолжаются ожесточенные дебаты о предполагаемом инциденте, в котором США обвинили президента Сирии Башара Асада и поддерживающих его Россию и Иран.

В свою очередь, представитель Центра по примирению враждующих сторон Минобороны России сообщил во вторник, что военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической зашиты не обнаружили в Думе следов применения химического оружия и пострадавших от него. Во вторник продолжалась эвакуация из этого анклава боевиков и членов их семей, а наиболее боеспособные сирийские подразделения уже переместились к расположенному на юге агломерации Дамаска лагерю палестинских беженцев Ярмук, где ожидается операция против боевиков ИГИЛ (запрещено в России), контролирующих этот анклав.