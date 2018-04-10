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Россия предупредила США об опасности военного сценария

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. «Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», - приводит его слова ТАСС. Небензя подчеркнул, что российские военный находятся в Сирии «на законных основаниях» по приглашению правительства страны.

«То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть», - заявил Небензя по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии. Российский дипломат поделился своим представлением о политике США: «Они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира».

Небензя раскритиковал предложенный США проект резолюции СБ ООН по Сирии, заявив, что документ «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».

США обвиняют Сирию и поддерживающую ее Москву в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума 7 апреля, где по неподтвержденным данным погибло около 70 человек. Сирийские власти и Россия отвергают факт химатаки.

Госсекретарь США Никки Хейли на заседании СБ ООН, созванном в том числе и по инициативе американской стороны, заявила, что каким бы ни было решение всемирной организации, США на химатаку все равно ответят.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.