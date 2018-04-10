Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН

За принятие документа проголосовали 12 членов Совбеза, против — Россия и Боливия, Китай воздержался от голосования Bebeto Matthews / AP

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. Как отмечает Sky News, это уже 12-й раз, когда Россия использовала право вето в совете, чтобы блокировать действия, направленные против сирийских властей.

За принятие документа проголосовали 12 членов Совбеза, против – Россия и Боливия, Китай воздержался от голосования.

США 10 апреля внесли на рассмотрение проект резолюции, предлагающий замену группы экспертов Организации объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

В проекте резолюции также говорится, что расследованием случаев применения химического оружия в Сирии теперь должна заниматься новая миссия ООН (UNIMI). В документе отмечается, что после изучения миссией ООН доклада Совбез должен заявить о нарушении резолюции 2118 об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении и принять меры в соответствии со статьей VII Устава ООН, определяющей меры в отношении мировой угрозы.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter о том, что разочарован решением России. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Россия, заблокировав проект резолюции, перешла «красную линию» в сфере международного порядка.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США при подготовке документа учли мнение России. «Мы провели открытые и прозрачные переговоры... Мы приняли параграф за параграфом предложенные Россией резолюции и попытались учесть все предложения российской стороны», – отметила она.

Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление Хейли. «Это неправда, что там учтены почти все наши требования», – заявил он перед началом голосования (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сирийская оппозиция объявила о том, что 7 апреля правительственные войска Сирии применили химическое оружие на территории Восточной Гуты, в городе Дума. Из-за этого, по неподтвержденным данным, погибли 70 человек мирного населения. Власти Сирии опровергают данную информацию. Генштаб России назвал информацию о химической атаке неправдой.

Российские военные врачи не выявили у находящихся в больнице города Дума сирийцев признаков химического отравления, заявили 9 апреля в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.