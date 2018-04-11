Твит Трампа о «прекрасных ракетах» мог быть следствием неточного перевода

У российских военных есть чем ответить на удар США по Сирии, но они надеются, что до этого дело не дойдет Евгений Разумный / Ведомости

Президент США Дональд Трамп в среду днем взбудоражил мир воинственным сообщением в своем Twitter: «Россия обещает сбить все ракеты, запущенные по Сирии. Будь готова, Россия, потому что они прибудут, прекрасные, новые и умные! Вы не можете быть партнерами убивающего газом животного, который убивает людей и получает удовольствие!» Спустя всего час Трамп опубликовал другой твит, уже совершенно в иной тональности: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже в годы холодной войны. Оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи, это было бы легко осуществить, но все нации должны работать вместе. Остановим гонку вооружений?» После этого президент США еще трижды упоминал Россию в Twitter, но уже не в военном контексте: он критиковал «лживое и продажное» расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях соратников Трампа с Россией.

Причиной твита о прекрасных ракетах, судя по всему, было сообщение информагентств Reuters и AP, считает Василий Кашин из НИУ ВШЭ: они процитировали интервью телеканалу движения «Хезболла» «Аль-Манар» посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что Россия будет сбивать ракеты и атаковать пусковые площадки в случае агрессии США против Сирии. По мнению эксперта, скорее всего, речь идет о неточном переводе каналом с арабского на английский слов посла, вырванных из контекста или недостаточно ясно выраженных.

На самом деле Засыпкин повторил известное заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова, который в середине марта предупредил о перехвате ракет и ударах по местам их запуска в случае, если удары США по Сирии будут представлять угрозу для жизни российских военнослужащих. Но сообщение агентств было зачитано в новостях телеканала Fox News, который имеет обыкновение смотреть Трамп, и примерно через полчаса он разразился твитом о ракетах, отмечает эксперт.

Официальная реакция Москвы была сдержанной. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил: «Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации». Наконец, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир предложил США, «вместо того чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии», заняться восстановлением разрушенного города Ракка. Генерал также сказал, что России известно о выдвижении авианосной группы США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Персидский залив «с ориентировочным сроком прибытия в начале мая»: «Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе».

Удар по Сирии крылатыми ракетами, как в апреле 2017 г., по-прежнему является наиболее вероятным вариантом, несмотря на многочисленные публикации о возможности комбинированных ударов с привлечением авиации и даже многодневной воздушной кампании, говорит человек, близкий к Минобороны России. В этой ситуации главный вопрос – какие цели выберут США в Дамаске и окрестностях, продолжает он. Российская группировка имеет приказ открывать ответный огонь в случае очевидного удара по ней без дополнительных запросов, поясняет собеседник «Ведомостей».

По словам редактора журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаила Ходаренка, российских сил и средств ПВО в Сирии откровенно мало для противостояния той группировке, которую сейчас развертывают США. Двух дивизионов С-400 в Сирии недостаточно для отражения массированного удара, надо также учитывать и то, что все современные комплексы ПВО могут сбивать низколетящие крылатые ракеты только в радиусе около 15 км, но случайным ракетам, отклонившимся от траектории, российские средства могут противодействовать, говорит эксперт.

Если действия США будут такими же, как в 2017 г. – демонстративный удар по периферийной цели, после которого Трамп сможет заявить, что «животное Асад» наказано, то Россия может не реагировать и продолжать заниматься в Сирии тем, чем она занимается, считает политолог Федор Лукьянов. Если же американский удар заденет российскую инфраструктуру или, не дай бог, людей, то у России не останется выбора, кроме ответных военных контрмер, уверен эксперт.

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