Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности военного удара по Сирии Kevin Lamarque / REUTERS

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность военного удара по Сирии. «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут. Хорошие, новые и "умные"! Тебе не стоило сотрудничать с убивающим газом животным, который убивает свой народ и наслаждается этим!» — написал Трамп в Twitter.

Отношения США с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, добавил президент. По его мнению, для этого нет причин. «России нужна помощь в экономике, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — продолжил Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Трампа. «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она в Facebook.

Ракетный удар уничтожит все доказательства предполагаемой химической атаки, добавила Захарова. «Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — написала она.

В среду посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что российская сторона оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии. Об этом он сказал телеканалу «Аль-Манар».

В понедельник Трамп заявил, что примет решение об ударе по Сирии в течение 48 часов. Вашингтон обвинил сирийскую армию в применении химического оружия в городе Дума в провинции Восточная Гута. США также раскритиковали Россию и Иран за поддержку президента Сирии Башара Асада.

По данным Всемирной организации здравоохранения, после обстрела сирийского города Дума около 500 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления токсичными химикатами. В частности, по данным медиков, у пациентов наблюдались сильное раздражение слизистых оболочек, нарушения дыхания и поражение центральной нервной системы. Около 70 человек погибли, из них признаки отравления есть у 43, сообщает организация.

Ранее эксперты американского аналитического центра Stratfor описали возможный вариант военного удара США по Сирии. Под удар могут попасть авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе, пишет Stratfor.

По мнению экспертов, новая атака будет масштабнее, чем удар по аэродрому «Аш-Шайрат» в прошлом году. Она может включать в себя несколько ударов и длиться несколько дней, что потребует больших ресурсов. К ней могут присоединиться другие члены международной коалиции — Франция или Великобритания. Возможно участие Саудовской Аравии, Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, считают эксперты.

В начале апреля 2017 г. по приказу Трампа по военному аэродрому в провинции Холмс были выпущены 59 ракет Tomahawk. Так Вашингтон ответил на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб.

Авиабаза в Сирии после атаки США в апреле 2017 года