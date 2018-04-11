Политика / Международные отношения

Чем Россия может ответить на удар США. Опрос «Ведомостей»

Не все эксперты уверены в способности России сбить американские ракеты
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Иван Коновалов, Институт стратегической конъюнктуры

«Чем отбиваться России есть, но все зависит от количества запущенных ракет. Если речь идет о демонстративном ударе, возможность противостоять ему у ПВО российской группировки в Сирии и у ПВО самой Сирии есть. Если они запустят ракеты из разных акваторий и с воздушных носителей, то это уже другая ситуация».

Михаил Ходаренок, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж», проходил службу в Главном штабе войск ПВО СССР

«Сил и средств ПВО российской группировки в Сирии откровенно мало для противостояния той группировке, которую сейчас развертывают США. Многое будет зависеть и от политических решений российского руководства — оно может принять решение не отвечать, если не будет угрозы российским силам. Двух дивизионов С-400 в Сирии, конечно, недостаточно для отражения массированного удара, надо учитывать и то, что все современные комплексы ПВО могут сбивать низколетящие крылатые ракеты только в радиусе 14-16 км. Но случайным ракетам, отклонившимся от траектории, российские средства могут противодействовать».

Максим Шеповаленко, Центр анализа стратегий и технологий

«Вероятно, общее количество в Сирии российских и сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые могут бороться с крылатыми ракетами на конечном этапе траектории, достаточно, чтобы уполовинить количество этих ракет, летящих на прикрытые объекты. Но только если речь пойдет об ударе в прошлогоднем стиле (удар США по сирийскому аэродрому Шайрат в апреле 2017 г. – «Ведомости») из нескольких десятков ракет».

Генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель комитета по обороне Госдумы

«Россия ответит достойно».

Комментарии  ()
Ryck
15:56 11.04.2018
Прям по интернет мему - слабоумие и отвага... Возможно что то можно ответить США - но не всему же миру.
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