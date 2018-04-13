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CNBS узнал о восьми потенциальных целях США в Сирии

США рассматривают возможность нанесения ракетных ударов по восьми объектам в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNBS со ссылкой на информированные источники. В их числе называются два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, связанный с производством химического оружия.

Тем временем сирийские военные перебросили значительную часть своих самолетов на контролируемые Россией аэродромы, пояснил собеседник телеканала. Дамаск рассчитывает, что Вашингтон не станет наносить удар по российским базам. Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что «в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии» огонь будет открыт как по ракетам, так и по их носителям. Другими словами, под ударом могут оказаться и эсминцы ВМС и самолеты ВВС США.

По данным специализирующегося на авиационном мониторинге ресурса Mil Radar, за 12 апреля 8 американских самолетов совершили разведывательные полеты у берегов Сирии с сицилийской базы Сигонелла. Ранее сообщалось о направлении в регион самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.