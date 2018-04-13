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CNBS узнал о восьми потенциальных целях США в Сирии

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США рассматривают возможность нанесения ракетных ударов по восьми объектам в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNBS со ссылкой на информированные источники. В их числе называются два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, связанный с производством химического оружия.

Тем временем сирийские военные перебросили значительную часть своих самолетов на контролируемые Россией аэродромы, пояснил собеседник телеканала. Дамаск рассчитывает, что Вашингтон не станет наносить удар по российским базам. Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что «в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии» огонь будет открыт как по ракетам, так и по их носителям. Другими словами, под ударом могут оказаться и эсминцы ВМС и самолеты ВВС США.

По данным специализирующегося на авиационном мониторинге ресурса Mil Radar, за 12 апреля 8 американских самолетов совершили разведывательные полеты у берегов Сирии с сицилийской базы Сигонелла. Ранее сообщалось о направлении в регион самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.

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Совбез ООН по инициативе России обсудит возможный силовой сценарий в Сирии

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Совет Безопасности ООН по инициативе России сегодня в открытом режиме обсудит международную ситуацию вокруг Сирии в связи с угрозами нанесения по стране ракетных ударов. Заседание состоится в 10 утра по местному времени (17:00 мск). Его тема – «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии при ООН Федора Стржижовского.

О намерении России запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с обязательным участием генсекретаря организации ранее сообщил постпред Василий Небензя. «То заседание, которое мы планируем, оно просто обязывает генерального секретаря на нем быть, потому что мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы», - отметил дипломат.

Угроза военного сценария в Сирии, как подчеркнул Небезя, противоречит уставу всемирной организации. «Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — передает его слова РИА Новости. Российский дипломат подчеркнул, что прежде чем принимать «тяжелые решения», имело бы смысл как минимум дождаться приезда миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и установления самого факта применения запрещенных веществ.

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Бизнес
Новости

Прохоров продал 49% Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group

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Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% из принадлежащих ему 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба. Новым владельцем пакета стал вице-президент Alibaba Group Джозеф Цай. Сумма сделки, одобренной советом управляющих НБА, не сообщается.

По условиям сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не является частью сделки, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment, отмечается в сообщении.

«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба», - приводятся в сообщении слова Прохорова. Цай рассказал, что раньше жил в Нью-Йорке, этот город ему «особо близок», ему «импонируют взгляды Прохорова» и он надеется, что сможет помочь в популяризации НБА и Brooklyn.

Впервые о поиске покупателей на 49% акций Brooklyn Nets стало известно в апреле 2017 г., об этом объявил сам Прохоров. Его представитель поясняли, что решение о продаже он принял еще в конце 2016 . В сентябре 2017 г. газета New York Post сообщила о планах Прохорова продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем в краткосрочной перспективе – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.

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Политика
Новости

Белый дом не принял финального решения по Сирии

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Администрация США не приняла решения о развитии ситуации в Сирии. «Финальное решение не принято», - приводит Reuters заявление Белого дома. В нем отмечается, что администрация «продолжает вести оценку разведданных и вовлечена в переговоры с партнерами и союзниками». Это заявление было опубликовано после встречи Трампа с представителями силового блока.

В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй лидеры подтвердили необходимость сдерживания «дальнейшего использования химического оружия режимом [приезидента Сирии Башара] Асада», а также договорились продолжить работу над «международным ответом» на якобы совершенную в сирийском городе Дума 7 апреля химическую атаку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым Трамп также провел консультации, заявил о наличии у его страны доказательств применения на прошлой неделе химического оружия со стороны представителей Асада.

Спецслужбы США продолжают выяснять, какое именно вещество было применено в сирийской Думе. Два собеседника агентства, знакомые с расследованием, утверждают, что первоначальная версия о применении вещества, содержащего хлор и зарин, находит подтверждение.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет участвовать в возможном «военном ответе» на действия Сирии.

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Политика
Новости

Семь человек пострадали в результате наезда грузовика в Барселоне

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В Барселоне грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов, передает Europa Press. В результате инцидента пострадали семь человек, двое из них – дети, сообщили в управлении полиции города.

Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика. По словам очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбил мотоциклиста и нескольких пешеходов, а после въехал в дерево.

Пострадавшие получили легкие травмы, при этом пять человек госпитализированы.

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Политика
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Италия отказалась участвовать в нанесении ударов по Сирии

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Италия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии. Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони, передает Reuters и Agenzia Nova.

Однако итальянские власти могут оказать материально-техническую поддержку союзникам согласно действующим международным соглашениям. 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не станет участвовать в военной операции в Сирии. «Германия не будет участвовать в возможном – я специально подчеркиваю это слово, поскольку решения еще не приняты, – военном ответе», – сказала она.

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Гендиректором Volkswagen Group станет Герберт Дисс

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Гендиректором немецкого автоконцерна Volkswagen Group станет Герберт Дисс. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Правление и наблюдательный совет Volkswagen Aktiengesellschaft приняли решение о всестороннем дальнейшем развитии структуры управления группы», – говорится в сообщении. В правлении будут произведены кадровые изменения для устойчивого внедрения новой структуры. «Маттиас Мюллер уходит с поста гендиректора по взаимному согласию. В качестве преемника наблюдательный совет выберет Герберта Дисса», – уточняется в пресс-релизе.

Ранее газета Handelsblatt и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что решение о смене руководителя Volkswagen Group будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.

Мюллера назначили на пост председателя совета директоров и гендиректора в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.

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Авто
Новости

Mercedes выпустит люксовый седан S-класса с электродвигателем

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Mercedes-Benz разрабатывает люксовый седан S-класса с электродвигателем. Автомобиль будет стоить около $90 000. Как пишет Bloomberg, электромобиль от Mercedes-Benz составит конкуренцию Model S от Tesla.

Как рассказал гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше, разрабатываемая модель будет иметь название Mercedes EQ S. Она войдет в список из 10 электромобилей, которые компания собирается выпустить к 2022 г.

Модель будет не просто версией существующих седанов S-класса с электродвигателем, а получит новый кузов и аккумуляторы повышенной емкости.

Mercedes стал лидером в люксовом сегменте автомобилей по итогам 2017 г., обойдя по продажам BMW и Audi, отмечает Bloomberg.

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Будущий госсекретарь США подтвердил гибель «пары сотен русских» в Сирии

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Директор ЦРУ Майк Помпео, номинированный президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря, сегодня заявил о гибели «пары сотен русских» в Сирии в начале февраля. Это первое официальное подтверждение этой информации со стороны США.

«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойный отпор. Были убиты пара сотен русских», - сказал Помпео на слушаниях комитета cената США по международным отношениям. Никаких других деталей Помпео не привел.

Помимо этого Помпео объяснил «плохим поведением России» конфликт между ней и США и выступил за ужесточение санкций. «Владимир Путин не воспринял наше послание в полной мере, и мы будем работать над этим. Но это должно быть больше, чем санкции», - сказал он в ходе слушаний.

МИД России в середине февраля признал гибель лишь пяти россиян во время удара коалиции в Сирии. Представитель МИДа Мария Захарова тогда назвала цифру в 100-200 погибших «классической дезинформацией» и подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.

Суть самого инцидента, по данным различных источников, состоит в попытке захвата сирийцами совместно с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнера» нефтяных полей и недействующего НПЗ Conoco на реке Евфрат под Дейр-эз-Зором, находящихся под контролем курдских сил. По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата. Американская сторона утверждала, что запрашивала официальных российских военных об их отношении к рейду, но из российского ответа следовало, что российских военнослужащих в районе нет.

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Политика
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В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова

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Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации лидера партии и ее фракции в Госдуме Геннадия Зюганова. «Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет», - сказал Ющенко «Интерфаксу».

Однако он не исключил, что Зюганов мог обратиться к врачу по той или иной причине, «как любой другой человек».

«Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила», - сказал Ющенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Зюганова после сложной операции перевели в реанимацию. Состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное, говорилось в сообщении Telegram-канала.

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СКР назвал причину аварии автобуса с детьми в Подмосковье

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Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий назвала причину столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2109 со школьным автобусом, в салоне которого были дети, передает «РИА «Новости».

«Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей», — сказала Врадий.

По ее словам, после столкновения автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте ДТП.

МВД возбудило уголовное дело по факту аварии, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«По факту ДТП в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала она.

Ранее стало известно, что на 67-м километре дороги А-107 Малого бетонного кольца ВАЗ-2109 столкнулся со школьным автобусом автобус. По информации МВД, после аварии шестеро детей и трое взрослых госпитализированы в больницу.

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Медиакомпания Hearst купила долю в рейтинговом агентстве Fitch

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Медиакомпания Hearst купила у Fimalac 20% рейтингового агентства Fitch Group, тем самым увеличив свою долю до 100%. Сделка оценивается в $2,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Hearst. Впервые медиакомпания проявила интерес к Fitch Group в 2006 г., к 2015 г. ее доля в компании составляла уже 80%.

В Fitch Group входят три компании - Fitch Ratings, Fitch Solutions и Fitch Learning.

В результате сделки Fitch Group стала самым крупным активом Hearst, заявил президент медиакомпании Стивен Свартц. По его словам, «гендиректор Fitch Пол Тейлор собрал отличную команду», которая добилась впечатляющих успехов.

«Hearst и Fitch разделяют приверженность инновациям и помогают клиентам использовать информацию для принятия более разумных решений», - приводятся в сообщении слова Тейлора.

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