Новости
Политика
Новости

Адвокаты Telegram попросили суд отложить рассмотрение иска о блокировке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram в суде, подала ходатайство в Таганский суд о переносе рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя группы Павла Чикова.

По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в суд факсом вечером 12 апреля. «Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушает право на защиту», - говорится в документе.

По мнению представителей мессенджера, объективных причин для рассмотрения иска в экстренной процедуре нет. Юристы подчеркивают, что такая процедура и не предусматривается процессуальным законодательством для подобных случаев.

Адвокаты Telegram попросили суд обеспечить выполнение всех прав, предоставленных законом компании Павла Дурова как ответчику, а также отложить заседание на «разумный срок» и устранить процессуальные нарушения.

Создатель Telegram Дуров 12 апреля запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram. Об этом писал в Telegram-канале Чиков. Он пояснял, что решение обусловлено желанием «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». В тот же день Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. Суд призвал дождаться вынесения соответствующего решения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Соколов рассказал об извинениях Британии за досмотр российского самолета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британский центр по безопасности полетов объяснил российской стороне причины досмотра самолета «Аэрофлота» в Лондоне и принес извинения, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

«Предоставил [ответ]. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО (Международная организация гражданской авиации. – "Ведомости"), который работает на территории Британии», – сказал Соколов (цитаты по «РИА Новости»).

Самолет «Аэрофлота» был досмотрен британской полицией и таможенниками в аэропорту Хитроу 30 марта. Российский борт готовился вылететь из Лондона в Москву. Капитан воздушного судна отмечал, что проверяющие не объяснили причин досмотра и не составили акт, однако против правил потребовали от экипажа покинуть борт. Капитану разрешили остаться в кабине самолета, однако он не мог контролировать происходящее в салоне.

Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес позже говорил, что проверка проводилась согласно стандартным процедурам по защите от преступности и контрабанды оружия и запрещенных веществ. Российское посольство в Лондоне в ответ заявило о попытке британского министра «отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия капитана в нарушение существующих правил».

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у НКО «Лидер» и «Конфидэнс банка»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Конфидэнс банка», говорится в сообщении регулятора.

«Проблемы в деятельности "Конфидэнс банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества», - указывается в сообщении регулятора.

Кредитная организация по итогам 2017 г. занимала 274-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.

Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер». В конце марта 2017 г. одноименная платежная система НКО утратила статус социально значимой, писали Banki.ru. Такой статус система «Лидер» получила 26 марта 2015 г.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля НКО занимала 488-е место в банковской системе страны, говорится в сообщении регулятора. ЦБ указывает, что НКО своевременно не раскрывала информацию по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Это, в свою очередь, является нарушением законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«На балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО "Лидер" и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов», - говорится в сообщении ЦБ

«Лидер» не входит в систему страхования вкладов.

Бизнес
Новости

Баффетт рассказал об инвестиционных ошибках Трампа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт рассказал студентам об отрицательном инвестиционном опыте на примере активов, принадлежавших действующему президенту США Дональду Трампу. «Не занимайте деньги как Дональд Трамп», - советовал инвестиционный гуру своим студентам еще в 1991 г. Детали приводит телеканал CNBC со ссылкой на фрагменты стенограммы той лекции, опубликованной бывшим менеджером хедж-фондов Уитни Тилсоном.

«Я видел, как многие люди терпят неудачи из-за алкоголя и финансового рычага (leverage), рычага заимствованных денег», - рассказывал Баффет. Одним из них был Дональд Трамп, увлекшийся подсчетами того, сколько денег он может занять, но не задумывавшийся о том, сколько из них «может окупиться».

В качестве примера Баффетт привел историю открытого Трампом в 1990 г. казино Atlantic City Taj Mahal. Сам Трамп называл его «восьмым чудом света». Баффетт видел в нем объект, который никогда не окупится. Строительство казино, как сообщал BBC, вместо изначально запланированных $300 млн обошлось Трампу примерно в $1 миллиард. Меньше чем через год после открытия казино было объявлено о его банкротстве, третьем за 17 лет бизнеса Трампа. В 2016 г. оно было закрыто. О его возможном возрождении под названием Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City год назад подумывала компания Hard Rock International, контролируемая индейским племенем семинолов.

«Что Дональд Трамп сделал не так? Большая проблема с Дональдом Трампом заключается в том, что он никогда не поступал правильно. Он в основном переплачивал за недвижимость, но он заставлял людей давать ему в долг. В заимствованиях он был потрясающим. Если посмотреть на его активы и то, сколько он за них заплатил и сколько он занял, чтобы приобрести их, можно увидеть, что там никогда не было реального капитала», - сказал Баффет.

О падении цен на объекты недвижимости Трампа за время его избирательной кампании в 2016 г. ранее сообщал Forbes. Например, небоскреб Trump Tower за это время потерял в стоимости около $159 млн.

Выбор редактора
Политика
Новости

CNBC узнал о восьми потенциальных целях США в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США рассматривают возможность нанесения ракетных ударов по восьми объектам в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники. В их числе называются два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, связанный с производством химического оружия.

Тем временем сирийские военные перебросили значительную часть своих самолетов на контролируемые Россией аэродромы, пояснил собеседник телеканала. Дамаск рассчитывает, что Вашингтон не станет наносить удар по российским базам. Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявлял, что «в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии» огонь будет открыт как по ракетам, так и по их носителям. Другими словами, под ударом могут оказаться и эсминцы ВМС, и самолеты ВВС США.

По данным специализирующегося на авиационном мониторинге ресурса Mil Radar, за 12 апреля восемь американских самолетов совершили разведывательные полеты у берегов Сирии с сицилийской базы Сигонелла. Ранее сообщалось о направлении в регион самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских королевских ВВС.

Выбор редактора
Политика
Новости

Совбез ООН по инициативе России обсудит возможный силовой сценарий в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет Безопасности ООН по инициативе России сегодня в открытом режиме обсудит международную ситуацию вокруг Сирии в связи с угрозами нанесения по стране ракетных ударов. Заседание состоится в 10 утра по местному времени (17.00 мск). Его тема – «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии при ООН Федора Стржижовского.

О намерении России запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с обязательным участием генсекретаря организации ранее сообщил постпред Василий Небензя. «То заседание, которое мы планируем, оно просто обязывает генерального секретаря на нем быть, потому что мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы», - отметил дипломат.

Угроза военного сценария в Сирии, как подчеркнул Небезя, противоречит уставу всемирной организации. «Это явное нарушение устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — передает его слова «РИА Новости». Российский дипломат подчеркнул, что, прежде чем принимать «тяжелые решения», имело бы смысл как минимум дождаться приезда миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и установления самого факта применения запрещенных веществ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Прохоров продал 49% Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% из принадлежащих ему 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба. Новым владельцем пакета стал вице-президент Alibaba Group Джозеф Цай. Сумма сделки, одобренной советом управляющих НБА, не сообщается.

По условиям сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не является частью сделки, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment, отмечается в сообщении.

«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба», - приводятся в сообщении слова Прохорова. Цай рассказал, что раньше жил в Нью-Йорке, этот город ему «особо близок», ему «импонируют взгляды Прохорова» и он надеется, что сможет помочь в популяризации НБА и Brooklyn.

Впервые о поиске покупателей на 49% акций Brooklyn Nets стало известно в апреле 2017 г., об этом объявил сам Прохоров. Его представитель пояснял, что решение о продаже он принял еще в конце 2016 г. В сентябре 2017 г. газета New York Post сообщила о планах Прохорова продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем, в краткосрочной перспективе, – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Белый дом не принял финального решения по Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Администрация США не приняла решения о развитии ситуации в Сирии. «Финальное решение не принято», - приводит Reuters заявление Белого дома. В нем отмечается, что администрация «продолжает вести оценку разведданных и вовлечена в переговоры с партнерами и союзниками». Это заявление было опубликовано после встречи Трампа с представителями силового блока.

В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй лидеры подтвердили необходимость сдерживания «дальнейшего использования химического оружия режимом [приезидента Сирии Башара] Асада», а также договорились продолжить работу над «международным ответом» на якобы совершенную в сирийском городе Дума 7 апреля химическую атаку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым Трамп также провел консультации, заявил о наличии у его страны доказательств применения на прошлой неделе химического оружия со стороны представителей Асада.

Спецслужбы США продолжают выяснять, какое именно вещество было применено в сирийской Думе. Два собеседника агентства, знакомые с расследованием, утверждают, что первоначальная версия о применении вещества, содержащего хлор и зарин, находит подтверждение.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет участвовать в возможном «военном ответе» на действия Сирии.

Выбор редактора
Политика
Новости

Семь человек пострадали в результате наезда грузовика в Барселоне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Барселоне грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов, передает Europa Press. В результате инцидента пострадали семь человек, двое из них – дети, сообщили в управлении полиции города.

Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика. По словам очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбил мотоциклиста и нескольких пешеходов, а после въехал в дерево.

Пострадавшие получили легкие травмы, при этом пять человек госпитализированы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Италия отказалась участвовать в нанесении ударов по Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Италия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии. Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони, передает Reuters и Agenzia Nova.

Однако итальянские власти могут оказать материально-техническую поддержку союзникам согласно действующим международным соглашениям. 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не станет участвовать в военной операции в Сирии. «Германия не будет участвовать в возможном – я специально подчеркиваю это слово, поскольку решения еще не приняты, – военном ответе», – сказала она.

Выбор редактора
Авто
Новости

Гендиректором Volkswagen Group станет Герберт Дисс

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректором немецкого автоконцерна Volkswagen Group станет Герберт Дисс. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Правление и наблюдательный совет Volkswagen Aktiengesellschaft приняли решение о всестороннем дальнейшем развитии структуры управления группы», – говорится в сообщении. В правлении будут произведены кадровые изменения для устойчивого внедрения новой структуры. «Маттиас Мюллер уходит с поста гендиректора по взаимному согласию. В качестве преемника наблюдательный совет выберет Герберта Дисса», – уточняется в пресс-релизе.

Ранее газета Handelsblatt и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что решение о смене руководителя Volkswagen Group будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.

Мюллера назначили на пост председателя совета директоров и гендиректора в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.

Выбор редактора
Авто
Новости

Mercedes выпустит люксовый седан S-класса с электродвигателем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Mercedes-Benz разрабатывает люксовый седан S-класса с электродвигателем. Автомобиль будет стоить около $90 000. Как пишет Bloomberg, электромобиль от Mercedes-Benz составит конкуренцию Model S от Tesla.

Как рассказал гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше, разрабатываемая модель будет иметь название Mercedes EQ S. Она войдет в список из 10 электромобилей, которые компания собирается выпустить к 2022 г.

Модель будет не просто версией существующих седанов S-класса с электродвигателем, а получит новый кузов и аккумуляторы повышенной емкости.

Mercedes стал лидером в люксовом сегменте автомобилей по итогам 2017 г., обойдя по продажам BMW и Audi, отмечает Bloomberg.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото