Политика

Новости

Адвокаты Telegram попросили суд отложить рассмотрение иска о блокировке

Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram в суде, подала ходатайство в Таганский суд о переносе рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя группы Павла Чикова.

По его словам, соответствующее ходатайство было направлено в суд факсом вечером 12 апреля. «Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушает право на защиту», - говорится в документе.

По мнению представителей мессенджера, объективных причин для рассмотрения иска в экстренной процедуре нет. Юристы подчеркивают, что такая процедура и не предусматривается процессуальным законодательством для подобных случаев.

Адвокаты Telegram попросили суд обеспечить выполнение всех прав, предоставленных законом компании Павла Дурова как ответчику, а также отложить заседание на «разумный срок» и устранить процессуальные нарушения.

Создатель Telegram Дуров 12 апреля запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram. Об этом писал в Telegram-канале Чиков. Он пояснял, что решение обусловлено желанием «не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием». В тот же день Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. Суд призвал дождаться вынесения соответствующего решения.