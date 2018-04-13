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Суд арестовал пожарного, обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, которого ранее обвинили в халатности при тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передает ТАСС.

«Избрать меру пресечения… в виде заключения под стражу до 11 июня 2018 г.», - огласил судья Александр Вялов. Защита Генина собирается обжаловать постановление об аресте.

Ходатайство об аресте в суд подал Следственный комитет. Представитель СКР заявил в суде, что Генин может оказать давление на свидетелей, препятствовать следствию или скрыться. Он не живет по месту регистрации и находится в процессе развода. Потерпевшие в суде согласились с позицией СКР.

Адвокат Генина в суде заявила, что он является ветераном боевых действий, награжден медалями за службу. Судье была представлена положительная характеристика с места работы, а также медицинские документы о наличии у него «повышенной тревожности и нарушений сна», необходимости «психокоррекционной адаптации».

Сам Генин в суде заявил, что не считает себя виновным. По его словам, он сразу после вызова получил план торгового центра. Документ состоит из 85 листов, времени на его детальное изучение не было. В торговом центре Генин был только один раз, учений в здании не проводилось. «Я считаю себя невиновным, я сделал все правильно. Я сожалею, что у людей столько горя», - сказал он.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, фигурантами по нему проходят 8 человек.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове