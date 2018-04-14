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Захарова упрекнула США и их союзников в стремлении к моральному лидерству в мире

За ракетными ударами по Сирии стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире, и «надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», – написала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

По ее словам, по столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГ (запрещено в России), а сейчас – американские умные ракеты», – отметила Захарова.

О ракетных ударах объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – заявил он. В военной операции также принимают участие военные Великобритании и Франции.

США и их союзники обвиняют Сирию в применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Дамаск и Москва отвергают применение запрещенных веществ.

Захарова считает несостоятельными основанные на информации из СМИ доказательства США о применении в Сирии химического оружия. Она напомнила о военной операции в Ираке в 2003 г., когда США обвинили находившегося тогда у власти президента страны Саддама Хусейна в производстве оружия массового уничтожения. В последствии в Ираке были найдены лишь снаряды химоружия, изготовленные до 1991 г. «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», – резюмирова Захарова.