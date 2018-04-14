Тема дня: Ракетный удар по Сирии
НАТО поддержало военную операцию в Сирии
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Турция поддержала ракетную атаку США и их союзников против Сирии

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Анкара высказалась в поддержку военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии. «Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку в Думе. Эта операция стала проявлением совести человечества», - приводит агентство Anadolu заявление МИДа страны.

Турецкие дипломаты указали, что «у международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие». Анкара верит, что подобные преступления не останутся безнаказанными и это предотвратит применение химоружия в будущем.

МИД Турции призвал международное сообщество, особенно членов Совета Безопасности ООН, достичь консенсуса по общим шагам, чтобы предотвратить повторное применение химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли более 100 ударов по объектам в Сирии, связанным с производством и хранением химоружия.

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Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США

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Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии не привел к человеческим жертвами, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление командования сирийской армией. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», – говорится в заявлении.

Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска, передает корреспондент агентства. Разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударам подверглись склады сирийской армии в Хомсе. В результате ударов по ним пострадали трое гражданских лиц.

Всего США и союзники выпустили по Сирии около 110 ракет, сообщил генштаб Сирии. По данным ведомства, большую часть ракет удалось сбить. Генштаб подтвердил информацию о трех пострадавших.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение Башаром Асадом химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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Политика
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НАТО поддержало военную операцию в Сирии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал военную операцию США, Великобритании и Франции против «объектов и возможностей правительства Сирии по использованию химоружия». Об этом говорится в заявлении лидера Североатлантического альянса. «Это уменьшит возможности [сирийского] режима по нападению на народ Сирии при помощи химоружия в будущем», - отмечается в заявлении.

Столтенберг указал на то, что применение химоружия является нарушением международных норм и те, кто его использовал, должны нести за это ответственность.

«НАТО рассматривает применение химоружия как угрозу международному миру и безопасности», - заявил Столтенберг. Он указал, что «это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества».

Ранее минобороны США заявило о ракетных ударах по трем целям в Дамаске и Хомсе, связанным с производством и хранением химоружия. В российском Минобороны подтвердили, что по Сирии было выпущено более 100 ракет. Россия и Сирия отвергают обвинения в применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Сегодня к работе в городе должна приступить миссия Организации по запрещению химоружия.

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Политика
Новости

Захарова упрекнула США и их союзников в стремлении к моральному лидерству в мире

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За ракетными ударами по Сирии стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире, и «надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», написала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, по столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. «Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГ (запрещено в России), а сейчас – американские умные ракеты», – отметила Захарова.

О ракетных ударах объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», – заявил он. В военной операции также принимают участие военные Великобритании и Франции.

США и их союзники обвиняют Сирию в применении химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Дамаск и Москва отвергают применение запрещенных веществ.

Захарова считает несостоятельными основанные на информации из СМИ доказательства США о применении в Сирии химического оружия. Она напомнила о военной операции в Ираке в 2003 г., когда США обвинили находившегося тогда у власти президента страны Саддама Хусейна в производстве оружия массового уничтожения. Впоследствии в Ираке были найдены лишь снаряды химоружия, изготовленные до 1991 г. «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», – резюмирова Захарова.

Политика
Новости

Мэй назвала цели военной операции в Сирии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально подтвердила участие британских вооруженных сил в военной операции в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мэй. Она отметила, что альтернативы военным действиям нет, поскольку дипломатические средства были исчерпаны. Цель операции – исключение возможности применения химоружия в будущем.

Военную операцию в Сирии Мэй охарактеризовала как «ограниченную» по времени и имеющую конкретные цели. «Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну [в Сирии]. Речь не идет о смене режима», - уточнила она. Военные должны свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Британский премьер указала, что военная акция стала ответом на использование химоружия в городе Дума в Сирии. По ее данным, в результате инцидента 7 апреля погибло до 75 человек, включая детей. Запад возложил ответственность за применение химоружия на Сирию и Россию. Москва и Дамаск называют случившееся провокацией и отвергают сам факт применения запрещенных веществ.

О начале военной акции объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», - сказал он.

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Политика
Новости

Песков после решения о блокировке Telegram установил ICQ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram. «Пока просто пробуем и смотрим», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее Песков говорил, что считает Telegram удобным мессенджером. После его блокировки пресс-служба Кремля будет искать другой мессенджер для общения с журналистами, сообщил он. 

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров

Технологии
Новости

ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о блокировке Telegram

Ведомости
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением московского суда заблокировать Telegram на территории России.

«Решение заблокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в реализации права на свободу слова. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации», — говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке Telegram. 

13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова и постановила ограничить доступ к нему. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

Политика
Новости

Песков объяснил рост доходов Путина

Ведомости
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Рост доходов президента Владимира Путина в 2017 г. связан с продажей земельного участка, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Да, продал участок», — сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, с чем связан столь заметный рост доходов президента в прошлом году.

В 2017 г. президент заработал 18,73 млн руб., следует из опубликованной на сайте Кремля декларации о доходах. Это почти на 10 млн руб. больше, чем в предыдущие два года: в 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.

Из списка задекларированного имущества президента исчез земельный участок площадью 1500 кв. м. В остальном перечень имущества остался прежним: в собственности президента находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Сколько заработали Путин и другие чиновники в 2016 году

Бизнес
Новости

Замминистра связи продал долю в «Ростелекоме»

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Бывший президент «Ростелекома» и замминистра связи Сергей Калугин полностью продал свою долю в компании. Об этом говорится в материалах «Ростелекома».

У Калугина было 0,27% общего количества акций компании. Он продал их еще 18 декабря 2017 г.

Калугин возглавлял «Ростелекомом» с марта 2013 г. Через четыре года – в марте 2017 г. – его назначили заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Вместо Калугина президентом «Ростелекома» стал зампред правления ВТБ Михаил Осеевский. Уход Калугина с поста президента «Ростелекома» мог быть связан с его нежеланием увеличивать долю оператора в «Т2 РТК холдинге» (работает под брендом Tele2), рассказывали два источника «Ведомостей», близкие к компании.

Технологии
Новости

Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд

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На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co. (подразделение корпорации Samsung) по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд, сообщает Bloomberg.

Компания должна была выплатить своим сотрудникам, которые одновременно являются ее акционерами, по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки выдала им по 1000 акций Samsung Securities.

Bloomberg называет этот инцидент одним из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций примерно на $105 млрд. Эта сумма более чем в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities. Всего акции получили около 2000 сотрудников компании.

Ошибка была замечена компанией через 37 мин., после чего выданные по ошибке ценные бумаги были заблокированы. За это время 16 сотрудников Samsung Securities успели продать свои акции. По данным The Wall Street Journal, стоимость проданных «призрачных» акций составила $187 млн.

После инцидента котировки Samsung Securities за 6 мин. упали на 12%. Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении компании, а минфин Южной Кореи пригрозил ей исключением из списка брокеров, работающих с государственными облигациями. 

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

Политика
Новости

Минобороны показало «неопровержимые» доказательства постановки химической атаки в Сирии

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Минобороны России нашло в сирийском городе Дума людей, которые принимали участи в съемке постановочного ролика о химической атаке, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые доказательства постановки при участии спецслужб иностранного государства.

«Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна - спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», - заявил Конашенков.

Он напомнил, что в основе обвинений со стороны западных стран лежит видеоролик, снятый в больнице Думы, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. «Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в интервью жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали.

«Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в городе Дума», - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

«По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», - говорится в заявлении Минобороны.

«Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов», - сказал Конашенков. «Еще раз подчеркиваю: это люди, которые стали непосредственным участниками съемок этих псевдороликов», - отметил он.

«Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», - отметил представитель Минобороны.

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Финансы
Новости

Минфин допустил увеличение внутренних займов на фоне санкций

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Российское министерство финансов может нарастить внутренние заимствования в 2018 г., сообщил Bloomberg директор департамента госдолга Константин Вышковский. В бюджете на 2018 г. заложены внутренние займы на 817 млрд руб. Сумма может быть увеличена, но в любом случае она не превысит прошлогодних заимствований в размере 1,1 трлн руб., сказал Вышковский.

По его словам, на следующей неделе Минфин планирует возобновить аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные из-за резкого выхода инвесторов из российских активов и обвала рынка после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса. «Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло», – отметил Вышковский.

На внешнем рынке российский Минфин планирует занять в 2018 г. $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.

На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил о нецелесообразности санкций против госдолга России. Его коллега из России Силуанов говорил, что отечественные инвесторы могут заменить иностранцев на рынке ОФЗ.

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