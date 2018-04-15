Мэрия подтвердила частичное обрушение здания в центре Москвы

Политика

Новости

Лавров рассказал о возможном отравлении Скрипалей веществом BZ

В докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не полностью представлены результаты анализа лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в отчете швейцарской лаборатории речь идет не только о яде А-234 класса «Новичок», но и о веществе BZ, найденном на месте отравления Скрипалей. Однако в итоговый доклад ОЗХО информация про BZ, как утверждает Лавров, не вошла.

«Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – процитировал министр заключение швейцарской лаборатории.

Министр обратился к ОЗХО с вопросом, почему эта информация не была учтена в докладе организации. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – отметил Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (цитата «РИА Новости»).

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным британских властей, речь идет о веществе «Новичок», которое якобы разрабатывали в СССР. На этом основании Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Москва отвергла обвинения. Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В качестве наиболее вероятных источников происхождения вещества она называла Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

ОЗХО 12 апреля опубликовала итоги расследования отравления Скрипалей. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших в лаборатории в Нидерландах подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ