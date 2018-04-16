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Трамп напомнил конгрессу об обязательствах США на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп направил в конгресс письмо с пояснениями причин, побудивших Белый дом нанести ракетные удары по Сирии, сообщает The Washington Post. По закону президент обязан информировать законодателей о подобных акциях. В письме отмечается, что он принял решение о ракетных ударах ради «содействия стабильности в регионе, сдерживания использования и распространения химического оружия и предупреждения обострения нынешней гуманитарной катастрофы в регионе».

Союзники Трампа по военной кампании в Сирии – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон – объясняют участие в бомбардировках аналогичным образом. Мэй, как следует из черновика ее выступления перед парламентом, расскажет о том, что удары по Сирии соответствовали национальным интересам Великобритании, в частности в контексте недопустимости применения химоружия. Макрон заявил в интервью BFMTV, что действия союзников были «легитимны» и основаны на международном праве.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам химоружия в Сирии. Это стало ответом на предполагаемое применение в сирийском городе Дума 7 апреля запрещенных химических веществ, в частности хлора. Сирия и Россия отрицают применение химоружия в Думе, подчеркивая, что свидетельств его использования обнаружено не было.

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Бизнес
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«Трансконтейнер» оспорил через суд отказ ФАС в покупке терминала Global Ports

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«Трансконтейнер» обратился с иском в суд о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе в удовлетворении ходатайства о покупке терминала Global Ports, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление компании от 19 февраля поступило в Арбитражный суд Москвы 9 апреля. Суд согласно документам принял его и возбудил производство. Ответчиком выступает антимонопольная служба. Для выяснения обстоятельств требований на 17 мая назначено собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.

Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков пояснил «Коммерсанту», что компания 12 апреля получила отзыв ФАС на дополнительные материалы, но по существу «ничего нового в них не было – ФАС частично скопировала текст отказа в согласовании ходатайства». Он подчеркнул, что аргументацию компании служба не услышала и не оценила.

«Служба указала, что "Трансконтейнер" занимает доминирующее положение, потому что его доля на рынке предоставления платформ и контейнеров превышает 50%, однако фактически на сегодняшний день она порядка 43%», – добавил собеседник газеты. По словам Маркова, компания не понимает, откуда ведомство взяло данные о структуре и объемах рынка.

О том, что ФАС отказала «Трансконтейнеру» в покупке 100% акций петербургского логистического комплекса Global Ports – ЗАО «Логистика-терминал», стало известно в декабре 2017 г. Global Ports подписала с «Трансконтейнером» договор о продаже 100% терминала за 1,9 млрд руб. летом 2017 г.

В ведомстве указывали, что сделка создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и сухого порта – железнодорожного контейнерного терминала), что даст возможность компании влиять на условия контейнерных перевозок в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Это, в свою очередь, может привести к ограничению конкуренции и усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» на рынке, указывала служба.

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Финансы
Новости

Биржевой курс евро на открытии торгов превысил 77 рублей

Ведомости
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Курс евро на открытии торгов Московской биржи в понедельник увеличился на 68 коп., достинув 77,23 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:25 стоимость европейской валюты опустилась до 76,7 руб. Курс доллара достигал 62,62 руб., затем цена скорректировалась до 62,25 руб.

Индекс Мосбиржи на открытии снизился, но потом вырос на 0,08% к закрытию предыдущих торгов до 2176,8 пункта. Индекс РТС начал торги снижением, к 10:25 достигнув 1101,5 пункта (-0,27%).

В пятницу, 13 апреля, доллар дешевел до 61,17 руб., евро – до 75,4 руб., но вечером американская валюта перешагнула отметку в 62 руб., евро – 76,5 руб.  Дороже всего на прошлой неделе доллар стоил 11 апреля – почти 65,06 руб., евро – 80,5 руб.

Прошлая неделя началась с обвала российского фондового рынка и ослабления рубля после введения 6 апреля новых санкций США против российских компаний. 13 апреля Госдума объявила об ответных мерах против США. 

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудар по правительственным объектам Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска. На следующий день, в воскресенье, посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором сообщил о подготовке Вашингтоном новых санкций против России в связи с поддержкой президента Сирии Башара Асада.

 

Бизнес
Новости

Руководство «ВСМПО-Ависмы» рекомендовало уменьшить дивиденды

Ведомости
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Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» рекомендовал акционерам на годовом собрании проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2017 г. из расчета 890 руб. 45 коп. на акцию, говорится в сообщении российской корпорации. В этом случае общие выплаты акционерам сократятся на 31,5% до 10,266 млрд руб. с 14,988 млрд руб. по итогам 2016 г. (тогда на одну акцию выплачивалось 1300 руб.).

Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» в 2017 г. по РСБУ уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 28% до 19,138 млрд руб. Компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 г. из расчета 762,68 руб. на акцию.

Совет директоров «ВСМПО-Ависма» состоялся 13 апреля, в пятницу. В тот день Госдума объявила о законопроекте о санкциях против США в ответ на санкции против российских компаний, принятые 6 апреля. Инициатива законодателей предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт американских товаров, а также остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.

«ВСМПО-Ависма» в пятницу предупредила парламентариев о последствиях предложенных ими антисанкций для России, Урала и самой компании. Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.

Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики, а нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать компанию из динамично развивающегося титанового рынка, кроме того, 20 000 сотрудников в Уральском регионе окажутся в кризисной ситуации, говорилось в сообщении компании.

«ВСМПО-Ависма» имеет давние и тесные связи с обоими крупнейшими авиапроизводителями мира – Boeing и Airbus. Она поставляет заготовки и ключевые готовые детали из титана (шасси) для самых современных гражданских самолетов – Вoeing 787, Airbus А350 и A380.

В особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области работает СП Ural Boeing Manufacturing. Сотрудничество компаний продолжилось и после того, как еще в 2014 г. под санкции США в связи с присоединением Россией Крыма попал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (у госкорпорации блокирующий пакет «ВСМПО-Ависма»). В этом году там же планируется запустить второй завод по обработке титановых штамповок для Boeing. Американская компания обеспечивает за счет поставок из России порядка трети своих потребностей в титане.

В 2014 г., после введения первых международных санкций против России, Airbus искал другого поставщика титановых заготовок, но в итоге продолжил сотрудничество с российской компанией. В 2017 г. компании заключили соглашение о поставке штамповок для новейших А350 XWB и A350-900.

Годовое собрание акционеров «ВСМПО-Ависма» назначено на 22 мая. Помимо вопроса дивидендов акционеры выберут членов совета директоров, утвердят устав корпорации и положение о совете директоров в новых редакциях. В совет директоров корпорации входит семь человек, возглавляет его Чемезов. В сформированный список кандидатов в новый состав совета вошли семь действующих членов, а также замгендиректора – исполнительного директора компании Николай Мельников.

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков

Политика
Новости

Преемник Тулеева уволил четырех вице-губернаторов Кузбасса

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Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку четырех заместителей губернатора региона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.

Уволены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов. Кожевин занимал пост исполняющего обязанности заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой – заместителя губернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов – жилищно-коммунальный и дорожный.

Цивилев занял должность временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

До этого Цивилев менее месяца занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 г. по март 2018 г. он был гендиректором ООО «Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.

По делу о пожаре в ТЦ арестованы восемь человек: управляющая торговым центром, гендиректор и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, занимавшейся установкой системы противопожарной безопасности, экс-начальник инспекции Госстройназдора, охранник торгового центра и начальник пожарного караула.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

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Политика
Новости

Белый дом заявил о планах вернуть войска из Сирии как можно скорее

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп намерен вернуть американские войска из Сирии как можно скорее, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. «Планы США не изменились – президент ясно заявил о своем желании вернуть домой американские войска так скоро, как это возможно», – приводит ее слова Reuters.

Условием вывода войск из Сирии она назвала полное подавление «Исламского государства»  (запрещено в России) и создание условий, препятствующих восстановлению террористической организации. Белый дом также призвал региональных союзников и партнеров взять на себя «большую ответственность  за обеспечение безопасности региона как в военном, так и в финансовом плане».

О намерении скоро вывести войска Трамп заявил незадолго до того, как США при поддержке Великобритании и Франции нанесли более 100 ракетных ударов по объектам производства химоружия в Сирии 14 апреля. Уже 15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью BFMTV заявил, что смог убедить Трампа сохранить  войска в Сирии «на долгосрочной основе».

В конце 2017 г. министр обороны США Джим Мэттис подчеркивал, что США не выйдут из Сирии, пока не будет заключено политическое соглашение об урегулировании между президентом Сирии Башаром Асадом и оппозицией.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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Политика
Новости

WSJ узнала о трех вариантах ракетного удара по Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп выбрал самый консервативный из трех рассматривавшихся Белым домом вариантов военной кампании в Сирии. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, первый сценарий предполагал удары по объектам производства химоружия в Сирии. Второй включал в себя более широкий набор целей, в том числе исследовательские центры, где может идти разработка химического оружия, и военные командные пункты. Самое радикальное предложение включало удары по российским объектам ПВО в Сирии для подрыва военного потенциала президента страны Башара Асада, пишет газета.

Сценарии ударов были разработаны Пентагоном. Когда Трамп призвал представителей силового блока оценить возможность нанесения ударов по российским и иранским целям в Сирии, министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против этого. В итоге был принят «гибридный сценарий»: более 100 ударов нанесли по исследовательскому центру на окраине Дамаска, а также по хранилищам химоружия и командному пункту.

Как ранее заявил в интервью президент Франции Эмманюэль Макрон, в беседе с Трампом, предшествовавшей началу военной кампании, он выступал за нанесение ударов по объектам, связанным с химической программой Дамаска.

В своем письме конгрессу США Трамп подчеркнул, что удары по Сирии были необходимы для содействия стабильности, сдерживания использования и распространения химоружия и предупреждения обострения гуманитарной катастрофы в регионе.

США, Великобритания и Франция 14 апреля  нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия в сирийской Думе.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal на бирже в Гонконге подешевели до исторического минимума

Ведомости
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К закрытию торгов на Гонконгской бирже акции UC Rusal подешевели на 19,61% до $1,65. Это исторический минимум с момента выхода компании на Гонконгскую биржу, следует из данных торгов за последние восемь лет. До сих пор минимальное значение - $2,09 - фиксировалось 12 июня 2016 г., отмечает «Прайм».

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Сирии. «Санкции против России на подходе. Министр [финансов Стивен] Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к [президенту Сирии Башару] Асаду и применению химического оружия», – сказала Хейли в эфире канала CBS News.

США 6 апреля ввели очередные санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур. В санкционный список, в частности, попал совладелец UC Rusal Олег Дерипаска. В последовавшие за этим два торговых дня его состояние сократилось более чем на $2 млрд, подсчитал Bloomberg. Акции UC Rusal дешевели на Гонконгской бирже более чем на 50%. Компания не исключала технических дефолтов в отношении некоторых кредитов и облигационных займов.

Кто подпал под новые санкции США

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Политика
Новости

Мэй объяснит парламенту применение силы в Сирии интересами Великобритании

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Участие Великобритании в военной операции в Сирии отвечало национальным интересам королевства. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует рассказать сегодня в своем выступлении перед парламентом. Фрагменты ее речи приводит The Guardian.

«Позвольте мне быть предельно ясной: мы поступили таким образом, поскольку сделать это было в наших национальных интересах. В наших национальных интересах предотвратить последующее использование химоружия в Сирии, а также поддерживать и защищать мировой консенсус относительно недопустимости применения подобных вооружений», - говорится в черновике речи Мэй. Также ожидается, что британский премьер расскажет о «широкой международной поддержке» операции в Сирии.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил о «легитимности» ракетных ударов по Сирии, которые он назвал «актом репрессии», основанным на «международном праве».

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра обнародовать юридические основания бомбардировок в Сирии, поскольку незаконные действия одной из стран могут быть повторены и другими участниками международных отношений. Он подчеркивал, что, прежде чем участвовать в международной военной операции, премьер обязана была проконсультироваться с парламентом.

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Политика
Новости

Франция убедила Трампа наносить удары только по объектам химоружия в Сирии

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон настоял на том, чтобы военная операция в Сирии ограничилась только уничтожением объектов, связанных с производством и хранением химоружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV. Ранее, отвечая на вопросы о готовности США к прямому столкновению с Россией в Сирии, представители Белого дома утверждали, что администрация рассматривает все варианты.

Макрон также рассказал о том, что Франция и Великобритания убедили Трампа «остаться в долгосрочной перспективе» в Сирии, хотя 10 дней назад он настаивал на пересмотре обязательств США в регионе. В начале апреля Трамп публично заявлял о намерении вывести из Сирии американские войска.

Операция в Сирии была полностью «легитимна» и «проведена прекрасно», уверен Макрон. «Франция и ее союзники не объявляли войну режиму [президента Сирии] Башара Асада», - отметил он. Макрон пояснил, что удары коалиции можно считать «актом репрессий», проведенным «в соответствии с международным правом». Основанием для такого акта стали доказательства применения Дамаском химоружия. «Мы получили доказательства использования хлора, химического оружия» и того, что «это могло относиться к сирийскому режиму», отметил президент Франции.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли более 100 ракетных ударов по трем объектам в Сирии, относившимся к производству и хранению химоружия. Так союзники отреагировали на возможное применение 7 апреля в сирийском городе Дума химоружия. Ответственность за его использование Запад возложил на правительственные войска Сирии и Россию, поддерживающую сирийского президента Башара Асада. Москва и Дамаск отвергают применение запрещенных веществ. 14 апреля в Думе должна была начать работу миссия Организации по запрещению химоружия.

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Стиль жизни
Новости

Скончался режиссер фильма «Цезарь должен умереть»

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Итальянский режиссер Витторио Тавиани умер в Риме на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило агентство ANSA со ссылкой на его дочь. По решению родственников режиссер будет кремирован.

Тавиани родился 20 сентября 1929 г. в Тоскане на юге Италии. Над всеми картинами Витторио Тавиани работал вместе со своим младшим братом Паоло. Вместе они сняли такие фильмы, как «Цезарь должен умереть» (удостоен «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 2012 г.), «Отец-хозяин» (награжден «Золотой пальмовой ветвью»), «Ночь святого Лоренцо».

Последняя работа братьев Тавиани вышла в 2015 г. Это был фильм, снятый по произведению Джованни Боккаччо «Декамерон». В 1990 г. братья Тавиани сняли картину «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий».

Технологии
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Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы

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Бесплатный сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки сайтов, прекратит работу с 30 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса. Причины закрытия Opera VPN не уточняются. «Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 г. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении.

Пользователям предлагают перейти на сервис SurfEasy. Владельцы платного пакета Opera Gold получат год бесплатной подписки на SurfEasy, остальным будет предоставлена скидка в размере 80%.

13 апреля сервис Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store, писал TJ. Это произошло после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке Telegram. Иск был подан после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

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