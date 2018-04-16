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WSJ узнала о трех вариантах ракетного удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп выбрал самый консервативный из трех рассматривавшихся Белым домом вариантов военной кампании в Сирии. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, первый сценарий предполагал удары по объектам производства химоружия в Сирии. Второй включал в себя более широкий набор целей, в том числе исследовательские центры, где может идти разработка химического оружия, и военные командные пункты. Самое радикальное предложение включало удары по российским объектам ПВО в Сирии для подрыва военного потенциала президента страны Башара Асада, пишет газета.

Сценарии ударов были разработаны Пентагоном. Когда Трамп призвал представителей силового блока оценить возможность нанесения ударов по российским и иранским целям в Сирии, министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против этого. В итоге был принят «гибридный сценарий»: более 100 ударов нанесли по исследовательскому центру на окраине Дамаска, а также по хранилищам химоружия и командному пункту.

Как ранее заявил в интервью президент Франции Эмманюэль Макрон, в беседе с Трампом, предшествовавшей началу военной кампании, он выступал за нанесение ударов по объектам, связанным с химической программой Дамаска.

В своем письме конгрессу США Трамп подчеркнул, что удары по Сирии были необходимы для содействия стабильности, сдерживания использования и распространения химоружия и предупреждения обострения гуманитарной катастрофы в регионе.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия в сирийской Думе.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США