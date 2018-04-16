Володин обсудит с бизнесом законопроект о новых санкциях против США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить с представителями бизнеса законопроект об ответных мерах на санкции США.
«Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем проект в правительство, президенту, счетную палату, регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут реализовывать этот законопроект. Постараемся вынести законопроект на 15 мая. Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект. Закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только в том случае, если можем заместить своим продуктом», - рассказал спикер после Совета Думы.
Круглый стол с участием делового сообщества пройдет 3 мая.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об ответных мерах России против США и других стран, присоединившихся к американским санкциям против российских компаний. Авторы законопроекта - Володин и руководители четырех парламентских фракций. В документе говорится о том, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, сырья, лекарств (за исключением препаратов, не имеющих российских аналогов), алкоголя, табака и других товаров производства США или иных государств.