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В Ереване проходит акция против выдвижения экс-президента в премьеры

В центре Еревана проходит акция протеста против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, передает «Арменпресс».

Акцию протеста организовала оппозиция. 13 апреля лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники заблокировали движение в центре Еревана на площади Франции. Через два дня Пашинян заявил, что масштабная акция протеста начнется в понедельник, 16 апреля, в 8.15 по местному времени. Он призывал жителей Еревана блокировать улицы и мосты, соединяющие центр города с окраиной.

Полиция потребовала от митингующих прекратить акцию протеста. «На проспекте Баграмяна общественный порядок грубо нарушен», – говорится в сообщении МВД. В случае неповиновения полицейские собираются применить силу и специальные средства против протестующих.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о незаконной организации и проведении митингов. «13 апреля 2018 г. депутат НС РА Никол Пашинян организовал и провел митинги в Ереване, в ходе которых были многочисленные нарушения закона «О свободе собраний», – говорится в сообщении Генпрокуратуры страны. Акции протеста препятствовали свободному передвижению жителей столицы, отметили в ведомстве.

В результате столкновений с полицейскими пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью. Также сообщается о шести пострадавших полицейских. «Состояние одного из полицейских тяжелое, его сейчас оперируют», – рассказал руководитель отдела реанимации медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни. Среди пострадавших сам Пашинян. Получив медицинскую помощь, он вернулся на проспект Баграмяна.

В парламенте Армении 17 апреля пройдут выборы нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на этот пост Саргсяна.