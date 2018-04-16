Мосгорсуд отменил приговор осужденному за смерть пациента врачу
Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной. Дело вернули в прокуратуру, сообщает корреспондент «Ведомостей».
В Мосгорсуде рассмотрены апелляционные жалобы стороны защиты и представление прокуратуры на приговор Черемушкинского районного суда в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда постановила отменить данный приговор и вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют постановлению приговора или иного решения по делу.
Мотивы решения судебной коллегии Мосгорсуда будут изложены в полном тексте решения.
В январе Мисюрину приговорили к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении анализа – забора костного мозга для дальнейшего исследования – врач совершила ошибку, которая повлекла за собой гибель пациента. Однако дело получило общественный резонанс и многие выступили в поддержку Мисюриной. Например, главные врачи больниц и медицинских научных учреждений написали открытые письма. За два дня было собрано более 25 000 подписей.