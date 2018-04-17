Новости
Новости

Лондон сообщил об отравлении Скрипалей жидким ядом

Ведомости
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Нервно-паралитическое отравляющее вещество, которое использовали для отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено «в жидкой форме». Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с отравляющим веществом. Это произошло 4 марта.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. Российская сторона отрицает эти обвинения, настаивая, что все химическое оружие уничтожила в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Великобритания 13 апреля раскрыла также часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Они содержались в письме советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Британские власти пришли к выводу, что Россия отслеживала электронную переписку Скрипалей не менее пяти лет.

По словам Седвилла, киберспециалисты ГРУ шпионили за электронной почтой Юлии Скрипаль как минимум с 2013 г. «В течение последнего десятилетия Россия производила и хранила небольшое количество яда "Новичок" в рамках этой программы», - подчеркивалось в сообщении.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Финансы
Новости

Греф оценил потери банков от вызванной санкциями рыночной волатильности

Ведомости
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Спровоцированная санкциями США волатильность российского финансового рынка стоила банкам 80-100 млрд руб., сообщил журналистам президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал и на финансовый результат, и второе – на облигации», – сказал он (цитата по ТАСС). Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал Сбербанка, констатировал Греф. Тем не менее в сложившейся ситуации Сбербанк не намерен пересматривать прогноз по приросту кредитов и средств клиентов, указал руководитель госбанка.

После объявления минфином США 6 апреля санкций против российского бизнеса фондовый рынок России обрушился, а курс рубля начал ослабевать, дополнительный негативный эффект оказало усиление напряженности в Сирии. 17 апреля рынок растет, отыгрывая падение. Этому способствовало решение администрации США Дональда Трампа отложить введение новых антироссийских санкций.

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Бизнес
Новости

Греф сообщил об отсутствии проблем у UC Rusal с обслуживанием долга

Ведомости
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Попавшая под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски не обращалась за помощью к Сбербанку, у компании нет проблем с обслуживанием долга, рассказал журналистам президент – председатель правления госбанка Герман Греф.

Введенные в отношении UC Rusal санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с крупнейшим российским производителем алюминия, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компании. После попадания в черный список минфина США (SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку.

UC Rusal должна Сбербанку $4,2 млрд. У госбанка возникает риск того, что он, как контрагент компании из санкционного списка, может попасть под те самые вторичные американские санкции за существенные финансовые транзакции.

Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) – в долларах. После попадания под санкции компания объявила о риске технического дефолта «в отношении некоторых кредиторов и облигационных займов». Ограничительные меры подразумевают возникновение проблем с любыми с долларовыми платежами – каждый платеж в долларах проходит через территорию США с участием банков-контрагентов, которым будет нельзя иметь дела с компанией.

Совокупный размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций, составляет менее 2,5% активов, говорил «Ведомостям» зампред правления банка Александр Морозов. По его словам, требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям из санкционного списка. Греф отметил журналистам, что на данный момент качество активов компаний, подпавших под американские санкции, не вызывает опасений Сбербанка.

Политика
Новости

МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»

Ведомости
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Причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало замыкание в проводке светодиодного светильника, рассказал директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там», – заявил Еникеев. По его словам, у светильника был рассеиватель, он оплавился и огненные капли упали в поролоновую яму. Однако окончательную версию озвучит Следственный комитет, подчеркнул Еникеев.

Возгорание в «Зимней вишне» произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши, писал «Коммерсантъ» вчера со ссылкой на источник. По данным газеты, автоматические выключатели, которые защищают от замыканий и перегрузки, не сработали. Сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке, говорят источники издания.

Пожар в кемеровской торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России прошел день общенационального траура. После произошедшего губернатор области Аман Тулеев подал в отставку.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о срыве продажи золотодобывающего актива Вексельберга из-за санкций

Ведомости
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Российский производитель золота GV Gold («Высочайший») не будет приобретать «Золото Камчатки» у попавших под санкции США «Реновы» и ее бенефициара Виктора Вексельберга, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, сделка с «токсичным активом», которым стала компания «Золото Камчатки» из-за санкций США, может отпугнуть будущих инвесторов GV Gold накануне запланированного IPO. Представитель GV Gold заявил, что компания не комментирует слухи. Представитель «Реновы» не ответил на запрос.

Новые санкции США запрещают американцам любые деловые отношения с попавшими под них компаниями, а контрагенты из других юрисдикций рискуют попасть под вторичные санкции за существенные транзакции с фигурантами черного списка.

Теперь GV Gold возобновит переговоры с другими золотодобывающими компаниями о сделках по слиянию и поглощению, говорит второй собеседник издания. «Коммерсантъ» среди участников переговоров называл «Лензолото» (принадлежит «Полюсу» Саида Керимова) и Highland Gold Романа Абрамовича. Представитель Абрамовича сообщил РБК, что переговоры с GV Gold сейчас не ведутся. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что «Полюс» ищет покупателя на россыпные активы в Иркутской области, в том числе участки «Лензолота». Но представитель «Полюса» это опроверг. По его словам, информация о ведении переговоров о продаже «Лензолота» не соответствует действительности.

Вексельбергу из-за санкций США также пришлось снизить долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer менее чем до 50%, продав 15% самой компании. Вырученные от продажи деньги будут перечислены на эскроу-счет доверительного управляющего, «Ренова» получит к нему доступ только после исключения из санкционного списка. Американские санкции также внесли неопределенность в запланированную продажу Вексельбергом доли в банке «Международный финансовый клуб» (МФК) «Онэксиму» Михаила Прохорова. ФАС одобрила ее в марте. Вексельбергу через кипрскую Winterlux Limited принадлежало 39,4% акций банка. Однако 16 апреля его имя исчезло из списка акционеров МФК на сайте ЦБ.

Авто
Новости

Tesla во второй раз приостановила производство бюджетного электромобиля

Ведомости
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Tesla временно приостанавливает производство электромобиля Model 3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании. По данным агентства, это запланированная производственная пауза. Во время простоя компания планирует улучшить автоматизацию и устранить узкие места производства для увеличения выпуска, объяснил представитель Tesla.

Model 3 – это бюджетная версия электромобилей Tesla, поэтому она играет ключевую роль в стратегии компании по расширению бизнеса, отмечала газета The Wall Street Journal (WSJ). Эта модель должна была стать первым массовым автомобилем Tesla. Его стоимость – $35 000, уже более 400 000 человек сделали предзаказ.

Tesla не первый раз приостанавливает производство Model 3. В феврале компания взяла паузу на четыре дня, отмечает Reuters.

В марте основатель Tesla Илон Маск рассказывал, что его беспокоят проблемы с производством Model 3. Компании необходимо увеличить производство этой модели, иначе она рискует столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, писала WSJ.

В начале апреля Маск взял под личный контроль производство Model 3, сообщало издание The Information со ссылкой на источники. Позднее Маск сказал, что считает это решение правильным в сложившейся ситуации и своим долгом как руководителя компании. Tesla теперь пытается выполнить цель по производству 2500 автомобилей в неделю к концу II квартала, по данным Reuters.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Стиль жизни
Новости

Андрей Звягинцев войдет в жюри 71-го Каннского кинофестиваля

Ведомости
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Режиссер Андрей Звягинцев войдет в жюри 71-го Каннского кинофестиваля, рассказал в интервью французской радиостанции Europe 1 директор смотра Тьерри Фремо. «Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», – сказал Фремо. Весь состав жюри пока не объявлен, известно только, что председателем станет актриса Кейт Бланшетт.

Звягинцев неоднократно участвовал со своими фильмами в Каннском конкурсе, несколько раз его работы были удостоены наград. В прошлом году фильм «Нелюбовь» завоевал приз жюри, в 2014 г. лента «Левиафан» получила награду за лучший сценарий.

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Смотр откроется показом фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. В основную конкурсную программу вошли 17 лент, в том числе новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающий о Викторе Цое.

Экономика
Новости

Путин созвал совещание для обсуждения экономической ситуации в России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание для обсуждения текущей экономической ситуации в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В совещании примут участие помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, президент и финансово-экономические власти будут обсуждать «и текущие вопросы, и вопросы развития и стабилизации экономики на среднесрочную перспективу».

После объявления 6 апреля новых санкций США и последующей эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился, а курс рубля начал ослабевать. Через какое-то время экономическая ситуация скорректировалась, однако рынок до сих пор не отыграл падение. 

Песков ранее подчеркивал необходимость спокойной и трезвой оценки ситуации перед принятием каких-либо мер. В ЦБ заявляли, что российский рынок показал зрелую реакцию и достаточную устойчивость в условиях внешнего давления. Регулятор говорил об отсутствии острой необходимости в дополнительных финансовых мерах для стабилизации ситуации.

Политика
Новости

Песков выразил надежду на возвращение Telegram в Россию

Ведомости
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Кремль выразил надежду на то, что мессенджер Telegram выполнит требования Роскомнадзора и возобновит работу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В решении [суда] говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия», – напомнил представитель Кремля. Однако сейчас «есть решение суда, которое исполняется», добавил он.

Песков добавил, что оценка эффективности мер против мессенджера не в компетенции Кремля. В то же время пресс-секретарь президента выразил надежду, что блокировка мессенджера Павла Дурова со временем будет технически отрегулирована и перестанет затрагивать сторонние интернет-сервисы.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения», – сказал Песков.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке Telegram. Соответствующее решение 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. По ходатайству Роскомнадзора суд принял решение о немедленной блокировке мессенджера, то есть до рассмотрения апелляции компании. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что Роскомнадзор заблокировал 9000 собственных IP-адресов мессенджера и около 600 000 IP-адресов компании Amazon, куда мигрировал Telegram.

Ранее Роскомнадзор также направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play. Google отказался от комментариев на эту тему в беседе с «Ведомостями». Apple не ответила на вопрос, планирует ли убирать приложение из своего магазина.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Аэропорт «Домодедово» подвел итоги тестирования системы распознавания лиц

Ведомости
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Московский аэропорт «Домодедово» сообщил, что закончил тестировать систему автоматизированного распознавания лиц. Ее собираются внедрить, но когда именно – не уточняется.

В начале 2018 г. «Домодедово» установило эту систему на одном из входов в аэропорт. Система анализировала с помощью видеокамер пассажиропоток и архивные видеозаписи, а также идентифицировала в кадре лица из базы данных, говорится в сообщении. Точность идентификации – более 90%, уточняется там же.

Для тестирования «Домодедово» сотрудничало с компанией «Хайтэк», но для выбора постоянного поставщика проведут конкурс, отмечает аэропорт: «Технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами».

Как строится аэропорт «Домодедово»

Бизнес
Новости

Японские компании отказались от покупок алюминия у UC Rusal из-за санкций

Ведомости
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Крупные японские трейдеры попросили попавшую под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски прекратить поставки алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в промышленной отрасли страны.

Введенные в отношении UC Rusal санкции запрещают американцам любые деловые отношения с компанией, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичными санкциями за нарушение запрета. После попадания в черный список UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. UC Rusal - второй крупнейший мировой производитель алюминия. Санкции спровоцировали обвал котировок российской компании и резкое удорожание алюминия на мировых торговых площадках.

«Мы попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США и мы не хотим подвергать себя риску попадания под вторичные санкции», – сказал собеседник агентства в одном из крупнейших японских торговых домов.

В числе клиентов UC Rusal в Японии - корпорации Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo and и Mitsui & Co. Представитель Sumitomo сообщил агентству, что компания изучает возможные действия и обсуждает с клиентами альтернативные каналы поставок. В других корпорациях отказались от комментариев.

Собеседник в одной из японских компаний рассказал, что UC Rusal попросила прекратить платежи вскоре после введения санкций в связи с тем, что не может получить доступ к долларовым счетам.

Япония закупает около 300 000 т алюминия из России, это около 16% от всего импорта страны.

Российская компания все еще пытается найти способы продолжить бизнес с клиентами в Японии и ищет альтернативные пути, указывает один из источников. Это будет затруднительно, учитывая, что большинство японских контрагентов обслуживаются в местных банках, которые осторожно относятся к компаниям из санкционного списка, отмечает агентство.

Источник в одной из японских компаний заявил, что санкции стали полной неожиданностью и компания находится почти в панической ситуации. В то же время в других компаниях заверили, что японские покупатели смогут заменить российский алюминий на продукцию из Австралии, с Ближнего Востока, из Малайзии и Индии, хотя и не без издержек.

На прошлой неделе британо-австралийская Rio Tinto, одна из крупнейших горно-металлургических компаний мира, сообщила, что из-за санкций объявляет форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal.

Финансы
Новости

ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд рублей

Ведомости
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Девелоперская группа компаний ПИК отложила размещение облигаций на 14 млрд руб. на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении ГК, передает «РИА Новости». Изначально ПИК планировала собрать заявки инвесторов 17 апреля.

«Дата начала размещения переносится на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

К размещению по открытой подписке ПИК планировала 14 млн облигаций серии БО-П05 номиналом 1000 руб. с погашением через 10 лет. Выпуск допускает досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

«Группа компаний ПИК приняла решение еще раз рассмотреть и уточнить параметры размещения в условиях текущей рыночной ситуации. Как только решение о размещении будет принято, мы сообщим об этом», – уточнил представитель компании «Ведомостям».

Группа компаний планировала разместить ценные бумаги в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 г.

ГК ПИК 16 апреля отчиталась по МСФО по итогам 2017 г. Чистая прибыль группы составила 3,2 млрд руб. Это в 6 раз меньше, чем по итогам 2016 г. (19,1 млрд руб.). Общая выручка группы в прошлом году выросла втрое (на 203,4%) до 175,1 млрд руб. В 2016 г. этот показатель составлял 57,7 млрд руб. Владельцем (74,6%) группы является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

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