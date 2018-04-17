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Лондон сообщил об отравлении Скрипалей жидким ядом

Нервно-паралитическое отравляющее вещество, которое использовали для отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено «в жидкой форме». Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с отравляющим веществом. Это произошло 4 марта.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. Российская сторона отрицает эти обвинения, настаивая, что все химическое оружие уничтожила в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Великобритания 13 апреля раскрыла также часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Они содержались в письме советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Британские власти пришли к выводу, что Россия отслеживала электронную переписку Скрипалей не менее пяти лет.

По словам Седвилла, киберспециалисты ГРУ шпионили за электронной почтой Юлии Скрипаль как минимум с 2013 г. «В течение последнего десятилетия Россия производила и хранила небольшое количество яда "Новичок" в рамках этой программы», - подчеркивалось в сообщении.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ