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США раскритиковали смену лидера на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что кубинский народ не будет иметь больше свобод после избрания нового лидера. Власти США не планируют смягчать политику в отношении правительства острова, передает Reuters со ссылкой на слова официального представителя Белого дома.

Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что власти США разочарованы тем, что председатель Госсовета Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран в ходе выборов. «Кубинские власти сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы», – пояснила она.

19 апреля председателем Госсовета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) был избран Мигель Диас-Канель. Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной. Политик станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. На посту председателя Госсовета Кубы он сменит 86-летнего Рауля Кастро.