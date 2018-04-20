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График отключения горячей воды в Москве изменили из-за ЧМ-2018

В Москве скорректировали график отключения горячей воды в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу, сообщает «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»).

«Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении компании.

Период отключения горячей воды в Москве не превышает 10 дней. Во время отключения будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на тепловых станциях, диагностика магистральных и разводящих сетей, перекладка трубопроводов.

С помощью специального сервиса на сайте ПАО «МОЭК» можно узнать сроки проведения работ, введя адрес.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах и на двенадцати стадионах.

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