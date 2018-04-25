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The Guardian узнала о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН

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Страны Запада намерены принять резолюцию ООН о химической атаке в Сирии, в обход России, которая до сих пор блокировала инициативу, используя свое право вето как постоянный член СБ всемирной организации. Об этом пишет The Guardian.

Такую возможность дает резолюция Генассамблеи ООН 377 «Единство ради мира», принятая 3 ноября от 1950 г. Механизм предусматривает передачу на обсуждение Генассамблеи ООН вопросов, которые не могут быть рассмотрены в Совбезе «вследствие разногласий постоянных членов», поясняется на сайте всемирной организации. «Это положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии», разъясняется на сайте ООН. Для применения этой резолюции необходимо согласие девяти из 15 членов Совета Безопасности ООН. В Генассамблею ООН входит 193 представителя.

Последний раз Россия воспользовалась своим правом вето 10 апреля, чтобы заблокировать в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. За документ тогда проголосовали 12 членов СБ, против – Россия и Боливия, Китай воздержался. Через четыре дня США, Великобритания и Франция нанесли по сирийским химическим объектам ракетные удары, пояснив, что дипломатические способы решения проблемы они считают исчерпанными. Ранее Сирию обвинили в применении химоружия в городе Дума.

Вопрос о применении резолюции «Единство ради мира» поднимался в минувшие выходные 21–22 апреля на неформальной встрече представителей стран-членов СБ ООН в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. По ее завершении действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что вопрос об ответственности за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН, но переговоры в Швеции дали надежду на выход из этого «драматического тупика».

Западные страны опасаются, что отсутствие механизма воздействия на Сирию не только даст Дамаску свободу в использовании химоружия, но и нанесет серьезный удар по международному миропорядку, отмечает издание.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» сообщил о возможной смене владельца агрохолдинга «Белая птица»

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Агрохолдинг «Белая птица», бенефициаром которого считается экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, выставлен на продажу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли и собеседника, близкого к агрохолдингу. По данным одного из них, интерес к активам проявляет производитель мяса бройлеров холдинг «Акашево», который связывают с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, принадлежащим семье министра сельского хозяйства. Представители «Акашево» проводят аудит «Белой птицы», говорит собеседник издания.

Также площадкой холдинга «Белой птицы» в Курске интересовалась группа «Черкизово», представители которой дважды безрезультатно пыталась договориться о сделке. Один из собеседников поясняет, что владельцы «Белой птицы» не хотели дробить бизнес в случае возможной продажи.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает бизнес холдинга в 23 млрд руб. без учета долга и амортизации.

Кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено после введения временной администрации в ПСБ, сократились объемы производства и численность персонала. В начале февраля о спасении «Белой птицы» премьера Дмитрий Медведева просили губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей .

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 г. общая задолженность группы превышала 27,5 млрд руб. По данным Росптицесоюза, доля «Белой птицы» на рынке российского рынка мяса бройлеров в 2017 г. составляла 5%.

До сих пор в российском птицеводстве не было полного поглощения одной компании другой, говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом она указывает, что насыщенный внутренний рынок создает предпосылки для консолидации.

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Политика
Новости

Сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов «кремлевского доклада»

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Представители Демократической партии в Сенате США Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус направили в крупнейшие банки мира запросы о возможном сотрудничестве финансовых организаций с фигурантами так зазываемого «кремлевского доклада». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов. Их адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

29 января Минфин США подготовил для конгресса список, в который включил лиц, приближенных, по мнению составителей, к Кремлю. В открытую часть «кремлевского доклада» вошло 210 человек – чиновники администрации президента, члены правительства во главе с премьером, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, а также руководители госкомпаний и крупнейшие бизнесмены.

Сенаторов США интересует, проводили ли банки за последние пять лет проверки, которые позволяют выявить какие-либо счета, принадлежащие включенным в «кремлевский доклад» предпринимателям или государственным деятелям. Если проверки проводились, сенаторы хотели бы ознакомиться со сделанными выводами. Если нет, законодатели настаивают на объяснениях: что именно было сделано для выявления возможной связи банков с фигурантами доклада. «Учитывая их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию», - отмечается в письме.

В случае отказа от ответа американские сенаторы намерены инициировать более действенные механизмы, такие как правительственное расследование.

Представитель JPMorgan Chase подтвердил получение письма и заявил, что банк изучает его содержание. В Barclays от комментариев отказались.

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Авто
Новости

Электромобили должны составить половину продаж Volvo в 2025 году

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Производитель легковых автомобилей Volvo Cars рассчитывает, что к 2025 г. половину продаж составят электромобили, сообщила компания. Стратегия на развитие электромобилей сделает Volvo сильным игроком на рынке Китая, крупнейшем автомобильном рынке мира, указывает компания.

Правительство Китая планирует, что доля автомобилей на альтернативных источниках энергии (new energy vehicles, NEV) составит к 2025 г. 20% внутреннего рынка, то есть более 7 млн машин. В 2017 г. доля NEV на рынке Китая выросла до 2,7% (на 0,9 п. п.) или до 777 000 шт. «Электрическое будущее Китая — это электрическое будущее Volvo Cars», сказал гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В 2017 г. Volvo сообщила, что с 2019 г. все новые автомобили Volvo будут иметь электрифицированную версию: полностью электрическую с питанием от аккумуляторов (EV), мягкого (MHEV) или подзаряжаемого (PHEV) гибридов. Основные конкуренты Volvo в премиум-сегменте - Audi, BMW, Infiniti, Mercedes и Jaguar - также объявили планы ускоренной электрификации модельных рядов.

Сейчас Volvo выпускает в Китае гибридные седаны S90 и S90L, и собирается начать производство гибридного кроссовера XC60. Все три завода компании в Китае — в Луцяо, Чэнду и Дацине — скоро будут производить либо гибридные автомобили, либо электрические автомобили, сказала компания. На автосалоне в Пекине компания представит гибридный (PHEV) кроссовер XC40.

В середине 2019 г. Volvo и Geely, владеющая с 2010 г. шведским брендом, собираются начать в Китае выпуск гибридного купе под маркой Polestar, а затем EV-седана и EV-кроссовера.

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Финансы
Новости

Зарубежное кредитование России резко сократилось

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Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре 2017 г. сократился на $8,05 млрд. по сравнению с III кварталом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Снижение произошло главным образом за счет сокращения кредитования иностранными банками российских резидентов, а также за счет оттока из России депозитов, привлеченных от нерезидентов.

Трансграничное сотрудничество в IV квартале 2017 г. сократилось на $8,08 млрд., тогда как с начала года оно устойчиво росло: в I квартале на $2 млрд, во II – на $3,76 млрд и в III – на $2,6 млрд. Последний раз такой рост наблюдался с июня 2012 г. по март 2013 г., до конфликта на Украине, ставшего причиной введения антироссийских санкций в 2014 г. Пик сокращения трансграничного кредитования пришелся на IV квартал 2014 г. – на $17,5 млрд.

В конце 2017 г. новых санкций против России не вводилось, но активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга, а в августе был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», описывающий рамки возможных ограничений.

В числе возможных внутренних причин сокращения трансграничного кредитования экономист одного из крупных банков назвал возможный отток средств со счетов санируемых финансовых организаций. Объявления о санации «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка» как раз пришлись на III-IV кварталы. Директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов также допустил, что происходящее могло быть связано «с оттоками средств иностранных инвесторов из банковской системы, вызванными передачей трех крупных российских банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС)», — сказал он.

Сокращение трансграничного кредитования также можно объяснить желанием нерезидентов сократить в конце года вложения в Россию, чтобы не отображать их в отчетности, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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Политика
Новости

Комплексы ПВО авиабазы Хмеймим сбили воздушные цели неизвестной принадлежности

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Комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», передает ТАСС со ссылкой на представителя авиабазы.

Цели были поражены в темное время суток. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», – отметил представитель.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб базе нанесен не был. «Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», – добавил он.

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Бизнес
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ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика

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ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика. Об этом говорится в сообщении банка. «Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», – отмечается в сообщении.

Продавцом ООО «Аэропорт "Геленджик» выступила компания «Вестюн», купившая в феврале этого года аэропорт у «Базэл аэро» и Сбербанка.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт "Геленджик". Сделка предполагала покупку "двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО "Аэропорт "Геленджик", что в совокупности составляет 99% долей».

Как пояснили в «Базэл аэро», продажа аэропорта не связана с санкциями США. Компания хочет сосредоточиться на развитии аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе. «Базэл аэро» уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом «Геленджик», пояснил «Интерфаксу» представитель компании.

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Экономика
Новости

Российские туристы потратили в прошлом году за границей $31 млрд

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Российские туристы в прошлом году потратили за границей $31 млрд, что на 13% ($4 млрд) больше, чем в 2016 г. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Согласно опубликованному докладу, Россия в рейтинге стран, чьи туристы больше всех тратят за границей, поднялась с 11-го на 8-е место.

На первом месте рейтинга Китай ($258 млрд), на втором – США ($135 млрд). Туристы из Китая в 2017 г. потратили на 5% больше, чем в 2016 г. Американские туристы потратили за границей в прошлом году на 9% больше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга Германия, на четвертом – Великобритания, замыкает пятерку лидеров Франция. Расходы на туристические поездки немцев ($84 млрд) и британцев ($63 млрд) в 2017 г. увеличились на 3%. Туристы из Франции потратили за границей $41 млрд, что на 1% больше, чем в 2016 г.

Сильнее всего рост расходов зафиксирован у туристов из Бразилии (16-е место) и Индии (17-е место). Бразильцы потратили в 2017 г. $19 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Расходы туристов из Индии за границей оцениваются в 2017 г. в $18 млрд, что на 9% больше, чем в 2016 г.

В 2017 г. число международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользуются туристические поездки в Европу. Поток туристов в европейские страны вырос на 8%.

Самые популярные у туристов города мира

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Политика
Новости

Защитника Pussy Riot и Надежды Савченко лишили статуса адвоката

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Совет адвокатской палаты Москвы лишил защитника Марка Фейгина статуса адвоката, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, подавшую соответствующее заявление в совет. Фейгин был адвокатом Pussy Riot и Надежды Савченко на процессах против них.

«Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката», – заявила Гуревич. По ее словам, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина статуса адвоката стало представление Минюста и ее заявление. Жалобы касались неподобающих высказываний Фейгина в адрес Гуревич и ее доверителя – журналиста и блогера Анатолия Шария.

До сегодняшнего дня Фейгин представлял интересы обвиняемого в шпионаже против России сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко. Сотрудники ФСБ задержали его в октябре 2016 г. Его обвинили в сборе секретных сведений о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

В марте 2012 г. трем участницам Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич предъявили обвинение в хулиганстве из-за устроенной акции в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в оскорблении чувств верующих и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алехиной без изменения, а наказание Самуцевич заменил на условное и освободил ее в зале суда.

В марте 2016 г. в России суд признал гражданку Украины Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 000 руб. В мае 2016 г. президент Владимир Путин помиловал Савченко. В тот же день на самолете президента Украины Петра Порошенко Савченко прилетела в Киев.

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Финансы
Новости

«Росгосстрах» закончил I квартал с прибылью в 2 млрд рублей

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«Росгосстрах» в I квартале 2018 г. получил чистую прибыль в размере 2 млрд руб. Об этом рассказал председатель совета директоров страховой компании Михаил Задорнов, передает «Интерфакс».

«Росгосстрах» на сегодняшний день полностью докапитализирован, его баланс очищен», – отметил Задорнов.

В январе – марте 2017 г. убыток страховой компании по ОСБУ составлял 13 млрд руб., что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2016 г. По итогам 2017 г. чистый убыток составил 55,6 млрд руб.

«ФК Открытие» докапитализировал «Росгосстрах» в 2017 г. на 106 млрд руб. Гендиректор страховой компании Николаус Фрай заявлял тогда, что по итогам 2018 г. «Росгосстрах» должен выйти на безубыточность.

 2017 г. Данил Хачатуров, которому тогда принадлежал «Росгосстрах», передал контроль над страховой компанией банку «ФК Открытие». В конце августа ЦБ объявил о санации банка, который вместе с «Росгосстрахом» оказался в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ.

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Политика
Новости

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и честным человеком

Ведомости/Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает лидера КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и честным» человеком, сообщили американские СМИ.

«Кин Чен Ын в последнее время ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим», – заявил президент США во время пресс-конференции после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп признал, что КНДР в прошлом нарушала обязательства, однако, по его оценке, на этот раз ситуация изменилась из-за жесткой позиции США, в том числе по санкциям.

Это продолжение недавнего «словесного потепления» Трампа по отношению к лидеру КНДР, отмечает Business Insider. На этой неделе, 27 апреля, состоится саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. Кроме того, в конце мая – начале июня готовится встреча Ким Чен Ына с самим Трампом. Президент США заявил, что «с нетерпением ждет встречи» после того, как лидер Северной Кореи в минувшее воскресенье заявил об успешном завершении ядерной программы и окончании ядерных испытаний.

До этого во время активного дипломатического противостояния Пхеньяна и Вашингтона президент США не раз называл Ким Чен Ына «маньяком и безумцем», а также «маленьким человечком-ракетой».

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Политика
Новости

Навальный сообщил об отказе мэрии согласовать акцию 5 мая в центре Москвы

Ведомости
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Политик Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы отказалась согласовывать протестную акцию в центре Москвы 5 мая. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный уточняет, что его сторонники были согласны не только на Тверскую, но и на другие «приемлемые варианты» в центре столицы. Он также напомнил, что 1 мая на главной улице Москвы митинг проведет «Единая Россия». Несмотря на отказ, Навальный отметил, что он и его сторонники все равно проведут акцию на Тверской 5 мая.

Власти Москвы предложили сторонникам Навального две альтернативные площадки и готовы продолжать диалог, сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры», - сказал Черников.

В начале апреля Навальный объявил о желании провести общероссийскую акцию протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте политика. Навальный отмечал, что цель митинга – обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

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