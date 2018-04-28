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СМИ сообщили о просьбе Кремля к чиновникам «снизить медийную активность»‍

Администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина «снизить медийную активность». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

По информации газеты, последнее публичное появление премьер-министра Дмитрия Медведева перед инаугурацией главы государства запланировано на 3 мая. Тогда чиновник проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, говорят собеседники издания.

«Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете», — отметил один из источников. Официально в правительстве эту информацию не комментируют.

Координацию действий перед инаугурацией президента обсудят 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняет газета.

Политолог Аббас Галлямов назвал этот шаг верным «с технологической точки зрения». «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — объяснил он газете.

Путин был избран президентом России по итогам выборов, которые прошли 18 марта. Инаугурация пройдет 7 мая.

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