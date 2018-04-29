В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ
В воскресенье иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria. Они признаны виновными в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство».
Ранее в апреле уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. Они также понесут наказание за поддержку ИГ. По данным Министерства иностранных дел России, в иракских тюрьмах находятся от 50 до 70 женщин с российским гражданством.
Ранее сообщалось, что в Ираке в субботу был задержан один из влиятельных лидеров ИГ Ибрагим Мешаль Марей. Его задержали сотрудники спецслужб на левом берегу реки Тигр в районе Мосула и передали иракским властям.