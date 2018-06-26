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Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев, сообщило во вторник «РИА Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Указ о назначении Моисеева подписал президент Владимир Путин. Документ пока не опубликован. Адмирал Александр Витко, командовавший флотом ранее, направлен к новому месту службы – в Главное командование Военно-морского флота России. Новая должность Витко не уточняется.

Ранее источник РБК, близкий к правительству Севастополя, говорил, что Витко станет заместителем главнокомандующего ВМФ. Это же говорил РБК экс-председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач.

Витко командовал Черноморским флотом с 2013 г. В начале мая «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в ближайшее время он пойдет на повышение. Тогда же источник сообщил, что предположительно Витко сменит Моисеев. В середине мая Моисеев официально приступил к исполнению обязанностей командующего флотом.

РБК со ссылкой на источник писал, что Витко в Севастополе считали «символом» Черноморского флота. По словам источника, в преддверии референдума о присоединении к России в 2014 г. адмирал посещал воинские части и уговаривал военных не выполнять приказы из Киева. Собеседник РБК также отмечал, что у адмирала были напряженные отношения с губернатором Дмитрием Овсянниковым и одно время командующего флотом прочили на его место.

Моисеев ранее командовал подводными силами Северного флота, был начальником штаба Северного флота. В ноябре 2017 г. стал замначальника Генштаба Вооруженных сил России. В 2011 г. президент присвоил ему звание Героя России. Моисеев также дважды награжден орденом Мужества. Первую такую награду он получил, будучи старшим помощником командира атомной подлодки «Карелия», за первый в современной истории России поход к Северному полюсу. Второй орден Мужества Моисееву дали за руководство переходом подлодки «Рязань» под арктическими льдами с Северного флота на Тихоокеанский.

В 1998 г. Моисеев командовал подлодкой «Новомосковск», с которой впервые провели запуск искусственного космического спутника баллистической ракетой из-под воды.

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