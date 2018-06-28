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Помпео допустил присоединение России к G7 без возвращения Крыма Украине

США не исключают возможности достижения компромиссов с Россией, которые позволили бы ей присоединиться к клубу стран G7, не возвращая Крым Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, пишет The Washington Post. Какими именно могут быть эти компромиссы, Помпео не уточнил, отметив, что США по-прежнему считают присоединение Крыма к России незаконной аннексией.

«Президент [США Дональд Трамп] глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий» о возвращении в G7, сказал Помпео, заметив, что это будет «долгая история». Госсекретарь уточнил, что Трамп хотел бы изменить отношения с Россией к лучшему, хотя очевидно, что возможности для продуктивного диалога невелики. «Но президент надеется, что мы сможем снизить температуру, снизить риск для Америки и найти несколько позиций, по которым мы сможем получить хороший результат для Украины», - заявил Помпео сенаторам.

В среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил, что на предстоящем российско-американском саммите будет затронута темы возможного расширения G7. Об этом Болтон заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В начале июня перед саммитом «семерки» в Канаде Трамп заявил, что Россия тоже должна участвовать в переговорах. Его заявление поддержал лишь премьер Италии Джузеппе Конте. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила позицию европейских стран в G7: возвращение России в клуб может произойти лишь после того, как будет достигнут существенный прогресс по украинской проблеме.

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