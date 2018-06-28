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Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан

Мосгорсуд признал законным арест члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. Таким образом, задержанная будет находиться под арестом до 13 августа.

Адвокат Цуркан Дмитрий Цуприк сообщил ТАСС, что следствие предъявило его подзащитной обвинение. Он подчеркнул, что Цуркан не признает вины и отвергает обвинение. «Она считает, что это дело направлено на смещение ее с занимаемой должности», - заключил адвокат.

Цуркан была арестована 19 июня. Ей вменяется сбор и передача информации, составляющей гостайну, спецслужбам других стран, в том числе Румынии. В отношении топ-менеджера «Интер РАО» заведено уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж). Максимальное наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. Собеседник отмечал, что в деле несколько эпизодов. 20 июня МИД Румынии подтвердил наличие у фигурантки румынского гражданства. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан заподозрили, в частности, в передаче властям Румынии информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса.

Один из источников РБК рассказывал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вела оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года. Поводом для проверки стали данные Службы внешней разведки (СВР).

Шпионский мост